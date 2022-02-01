人民网记者 车柯蒙

记者从国家税务总局了解到，2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”已经启动，首批先推出5大类20项80条便民办税缴费举措，后续将根据新情况新需求不断完善。

据《国家税务总局关于开展2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”的意见》（以下简称《意见》），2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”（以下简称“春风行动”）将以“智慧税务助发展·惠企利民稳增长”为主题。通过开展“春风行动”，加快推动智慧税务建设，大力推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，坚持依法组织税费收入原则，持续深化税务系统“放管服”改革，进一步加强税收监管，不断优化税收营商环境。

记者梳理《意见》发现，2022年“春风行动”，将从五方面提升纳税人缴费人体验：

一是需求响应会更快。据介绍，税务部门将优化升级12366纳税缴费服务热线，基本实现由“各省通答”转变为全国“一线通答”，由人工咨询为主转变为以智能咨询为主，由“办问分离”转变为“办问协同”。值得注意的是，税务部门将推进办税缴费软件适老化改造，对老年人、残疾人等特殊人群加强服务保障，优化线下服务流程，提供“一站式”综合服务、优先办理服务。

二是网办体验会更佳。税务部门将持续拓展办税缴费“网上办”事项清单，扩大跨省异地电子缴税试点范围，试点推广税收完税证明线上开具，提升税收票证获取便利性。与此同时，将进一步提速办理出口退税，全国正常出口退税的平均办理时间也将由7个工作日进一步压缩至6个工作日以内。

三是分类服务会更好。税务部门将分别针对大企业、中小微企业、自然人提供更加精准个性化的分类办税缴费服务。比如，税务部门将进一步深化规范“银税互动”合作，在税务和银保监部门间试点推进数据直连，进一步助力小微企业缓解融资难。针对“专精特新”中小企业和“小巨人”企业，将推进“一户一档”服务措施落实，助力企业高质量发展。

四是执法监管会更优。税务部门将深入推进税收执法责任制，加强税收执法监督，持续督促规范公正执法。在部分地区推行非强制性执法方式试点，让执法既有力度又有温度；推动建设“公职律师涉税争议咨询调解中心”，更好维护纳税人缴费人的合法权益。

“相信纳税人缴费人一定可以从以上五方面有更新的感受。”国家税务总局相关负责人表示。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，“春风行动”是贯彻落实以人民为中心的发展思想，切实提高纳税人、缴费人获得感、满意度的重要举措。从今年“春风行动”所公布的行动内容来看，税务部门将今年的行动重点聚焦智慧税务建设，致力提高执法、服务、监管、共治等的能力，充分体现了税务机关为人民服务的思想和决心，有利于提高纳税人、缴费人税收遵从度和满意度以及税务机关的征管效率，更有助于降低征纳双方成本，营造良好的税收营商环境，推进建成更为现代化的税收治理体系，从而为经济高质量发展贡献税务力量。

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