欢欢喜喜过大年！“贴春联、秀书法”太空出差也要满满的仪式感
2022年02月01日16:01 | 来源：央视网
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央视网消息：远在距离地球400公里的中国空间站里，太空出差三人组已经在轨驻留三个半月了。今年春节也将是中国航天员第一次在太空过年，听说他们出发时就带了不少“年货”，这些天正忙着布置呢，咱们一起去感受下空间站的年味儿。
天宫空间站这几天被布置一新，透过镜头我们看到，航天员翟志刚正在将福字张贴在舱壁上，航天员王亚平将一张年画挂在了舱顶上，航天员叶光富一边拿着对联一边调整福字的摆放，大家忙得不亦乐乎。
布置完空间站后，航天员翟志刚、叶光富和王亚平纷纷露绝活、秀书法，笔走龙蛇、激扬文字。透过镜头，我们看到，航天员翟志刚写下了一首七言绝句《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天、江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺、夜半钟声到客船。”这首诗也许恰好表达了航天员此时此刻的思乡之情。航天员叶光富则书写了《七律·长征》“红军不怕远征难、万水千山只等闲”这些豪迈的诗句，正是航天员不畏艰险、攻坚克难、勇攀高峰的生动写照。那航天员王亚平又书写了什么呢？镜头拉近后，我们看到她写的是“鲜花包”，莫非她正在准备年夜饭的菜谱？在这里，我们祝福三位航天员在太空中欢欢喜喜过大年！
(责编：岳弘彬、常雪梅)
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