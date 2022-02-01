原标题：中国平安参与方正集团重整投资获批 7家新方正集团主体注册成立

2022年1月31日，中国平安公告，旗下平安人寿收到中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于中国平安人寿保险股份有限公司股权投资新方正集团的批复》。据此，中国银保监会同意平安人寿投资新方正集团。下一步，中国平安将严格落实批复要求，与各方积极推进《重整投资协议》及重整计划约定，有序推进资产交割、经营发展、资产处置等各项事宜。

公告显示，根据《重整投资协议》的约定以及重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安人寿拟出资约482亿元人民币受让新方正控股发展有限责任公司(简称"新方正集团")约66.51%的股权。

此前，在各方有力支持下，方正集团"1+4"主体重整顺利推进，已进入实质运营阶段。2021年4月30日，中国平安与各方签署方正集团重整投资协议；2021年6月28日，北京市第一中级人民法院裁定批准《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划(草案)》；2021年8月11日，平安人寿收购新方正集团股权案获国家市场监督管理总局反垄断局批准；2021年10月21日至2022年1月25日，新方正控股发展有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正信息产业有限责任公司、方正国际贸易有限责任公司、方正商业地产有限责任公司、方正商业管理有限责任公司、方正国际教育咨询有限责任公司等7家新方正集团主体注册分批成立。

近年来，中国平安聚焦大金融资产、大医疗健康，全面构建医疗健康生态圈，深度服务医疗产业各环节参与者，并将其广泛赋能于金融主业。医疗健康作为新方正集团核心优势业务板块，旗下北大医疗板块拥有国际一流的医学品牌和以"建设国际一流医院"为使命的北京大学国际医院，无论是在线下产业规模、医疗科技研发及应用水平，还是医疗健康大数据积累方面，均与中国平安医疗健康生态圈战略布局高度契合。据悉，2021年10月28日，中国平安高端健康管理中心在北京、深圳两地同步挂牌成立，该批健康管理中心分别依托北大国际医院和平安龙华医院等医疗资源，为客户提供预防、医疗、康复等全闭环健康管理服务。这是平安在高端健康管理领域的重要布局，也是"保险+健康"创新服务模式的全新探索。

中国平安表示，本次参与方正集团重整，是公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措。公司致力于成为全球领先的"综合金融+医疗健康"服务提供商，持续构建有中国特色的"HMO+家庭医生+O2O"医疗健康生态模式。未来通过将北大医疗产业集团有限公司下属优质医疗资源与平安的金融专业能力、医疗科技能力紧密结合，持续建设"有场景、有服务、有温度、有频率"的医疗健康生态圈，打造公司未来价值持续增长的新引擎，为"健康中国"建设贡献平安力量。

(责编：董童、李源)