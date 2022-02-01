原标题：工商银行连续六年蝉联全球银行品牌价值榜首

2022年2月1日，英国《银行家》杂志发布了“全球银行品牌价值500强”榜单，中国工商银行以751亿美元的品牌价值连续六年蝉联全球最具价值银行品牌榜首。

英国《银行家》杂志配合榜单发布的专刊文章指出：2021年，工商银行通过一系列有效措施提升品牌价值，连续六年摘得全球最具品牌价值银行桂冠。工商银行始终坚持商业原则与履行社会责任相统一，以服务人民美好生活、促进共同富裕为目标，长期以来在践行社会责任方面作出了不懈努力。2021年，工商银行着力打造多个重点子品牌，服务品质和市场竞争水平进一步增强。在金融科技方面，业内率先推出“云工行”服务品牌，持续加大智能高效的线上线下一体化服务供给。

2021年，工商银行坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，统筹疫情防控、金融保障与经营发展，全面推动高质量党建，全面服务新发展格局，全面实施新发展规划，全面加强风险管控，全面深化改革创新，全面加强队伍建设，在助力经济高质量发展的基础上，奋力推动自身高质量发展，交出了一份成色十足的工行答卷。与此同时，经过持续努力和稳健发展，工商银行品牌资产不断积累，品牌价值持续提升，从国内家喻户晓的“您身边的银行 可信赖的银行”发展成为具有全球影响力的现代金融企业。相比2021年榜单上的品牌价值，工商银行在2022年榜单上的品牌价值增长了3.2%。

“全球银行品牌价值500强”由英国《银行家》杂志联合英国品牌价值研究机构BrandFinance推出，每年年初向全球发布，已连续开展16年。

(责编：董童、李源)