央视的春晚走过将近40载，同时也引领着各地方台的春晚迅速发展。实际上，多年来各地方台也都将春晚作为能显示其媒体实力的典型节目，在你追我赶中制造了极为繁荣的屏幕景观。

2022年，各家卫视拼尽全力，各台春晚各有特色。有以“川味”主打的“川渝春晚”，也有直接做成相声专场的“天津春晚”，福建春晚则是以闽台两岸耳熟能详的歌曲“欢喜就好”为名......空前激烈的竞争，毋庸讳言，是来源于2021年河南卫视《唐宫夜宴》的“破圈”效应。其实《唐宫夜宴》的“破圈”恰恰是出于创作者没有太多的压力，从而更专注于作品本身的表达，而且是用舞蹈来讲述人物故事，不像以往的晚会更多展示舞蹈本身的优美。不过，诸多后续的模仿者并没有看到创作者的真实意图，往往是盲目跟进、东施效颦。对受众来说，又造成了“陈旧”“相似”的感受。

当下需要认清的是，在资讯渠道发达、信息传播速度极快的时代，真正好的节目最终一定会被广泛传播，而不在乎出自哪个平台，甚至一时有多少“宣推”。《唐宫夜宴》就是在播出几天之后走红的，受众更加渴望看到具有创新意义的、与自己相关的内容。

当下各台的春晚靠什么胜出，其实和各自节目的主题及资源、受众偏好以及媒体发展目标有着直接关系，也和决策者的引领有关；同时还必须看到同行的动向，扬长避短，避免止于形式的模仿。

当然，也有一些节目让我们眼前一亮。福建春晚内容上专注于“福建骄傲”，形态上不拘一格，小品、短视频串场都很“年轻化”，福建人“爱拼敢赢”却又务实低调的精神气质以“凡尔赛”的方式得到充分表达，《低调的福建人》《沙县的继承者》等节目在网络端都引起热议。

当前，各台的春晚都在努力让自己更有影响力。但这不是仅靠增加创作力量和资金投入、捕捉和制造时尚话题就能达成的，还必须懂得要先做自己，这是构建晚会辨识度的基本要求，也是晚会特色的核心基础。具体要求创作者深入挖掘本地资源，找到最近有代表性的视听特征。例如，大多数晚会综合了各种节目样式，但辽宁台、天津台主打语言类的小品和相声，新疆、河南较多歌舞；而且绝大部分春晚主演区在演播室，节目视效以夜景为主，这不仅是因为节日的重点时刻在晚间，创作上也容易借助灯效塑造和表现主体。因为中国冬季绝大部分地区室外场景寒冷且景观可视性不足，而在东南沿海的福建主要在外景制作，于是，明媚的日间景观、满目的青山绿水就让福建春晚在视觉上脱颖而出了。

实际上，一台地方春晚是否优秀，不能单以传播度和收视率为准绳，否则拼流量和投入就会成为无底洞。由于受众各层面偏好和认知的极大差异，作品很难达成既“上座”又“叫好”、既震撼又走心、既专业又大众、既高雅又通俗、既本地又全国，而且实际的操作经常是通过诸多节目来分别实现不同的需求，这样也容易导致一台晚会的“分裂”和主题、风格的分散。其实“中国节日系列”的“破圈”恰恰就是从网络青年“下手”，篇幅短小、目标相应单纯。因此，与其一味追逐受众，不如在调研的基础上找准圈层，并充分彰显自己的资源和达成自己的目标，踏实做祖国春晚大花园里的一朵独具特色的鲜花——“你若盛开，蝴蝶自来”，即要为优质观众量体裁衣、潜心设计内容，又要构建出独特的面貌。就像今年的福建台春晚《欢喜就好》，不仅有满目青山和蓝海带来清新的画风，更以回乡女婿线索引出特有的家族习俗和文化样式，在离台湾最近的平潭表达家国情怀，以 “闽商”传奇和百姓经营故事表现“爱拼才会赢”的精神，整体精心的制作也使得晚会的思想表达具有较高的视听呈现水准……做了最好的自己，必然欢喜。

本文作者：中国传媒大学（广播电视文艺学）教授、博导 游洁

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