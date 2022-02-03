原标题：南方雨雪开始减弱停歇 北方晴冷为主

今天（2月3日）是大年初三，长江以南地区的雨雪范围将明显缩小，强度减弱；到了明天，一些地方还有望见到阳光。而在青藏高原地区，未来三天将有一次明显降雪过程，尤其是西藏南部沿边境一线及云南西北部有大到暴雪，局地有大暴雪或特大暴雪，需加强防范对生活、出行的不利影响。在北方地区则是冷空气较频繁，以晴冷为主。

长江以南雨雪减弱 明天有望阳光回归

昨天，我国降水主要集中在南方地区，监测显示，西藏南部、云南东北部、四川南部和西北部、重庆南部、贵州中北部、湖北南部、湖南北部、江西西北部、安徽南部、江苏西南部、浙江西北部等地部分地区降雪、雨或雨夹雪1～6毫米，局地9～13毫米；江西东南部、福建南部、广东中部、广西东南部等地部分地区出现大雨，江西赣州、广东清远等局地暴雨。

今天，长江以南地区雨雪范围开始缩小、强度减弱，到了明后天不少地方还有望见到阳光，气温有所回升。不过对于青藏高原地区，3日至5日，将有一次明显降雪过程。具体来看：

中央气象台预计，今天，新疆南疆西部和南部山区、西藏大部、四川西部高原、云南北部、贵州西北部、江西东北部、苏皖南部、浙江西部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中西藏西南部等地有大到暴雪，局地有大暴雪或特大暴雪（30～35毫米）。四川中部、重庆西部、江南东部、华南东部等地有小到中雨。内蒙古东部等地有4～6级风。

明天，青藏高原大部、甘肃东部、陕西中南部、贵州西北部等地的部分地区小到中雪或雨夹雪，其中，西藏南部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪或特大暴雪（30～35毫米）。四川盆地、贵州西南部、云南东南部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，西藏东南部有大雨。内蒙古东南部部分地区有4～5级风。

后天，新疆南疆西部山区、青藏高原中东部、甘肃、陕西、贵州北部、云南北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，西藏东部、青海北部和东部、甘肃中南部、陕西中南部、云南西北部等地部分地区有大到暴雪，西藏东南部局地大暴雪（20～25毫米）。湖南南部、四川盆地、贵州大部、云南、广西等地部分地区有小到中雨，其中，云南西南部等地部分地区有大雨（25～35毫米）。内蒙古东南部、吉林东部等地部分地区有4～6级风。

需要关注的是，短暂雨雪停歇之后，5日夜间开始，新一轮大范围降水又将展开，此轮过程不仅南方有雨雪，北方黄河流域也有可能见到雪花。由于雨雪间隔较短，南方大部依然难以扭转湿冷天气格局，比如武汉，4日至5日最高气温回升至8℃左右，但随后又会下滑，到7日仅有2℃了。

北方晴冷为主 注意防寒保暖

今明两天，北方以晴天为主，由于冷空气比较频繁，气温在正常或者略偏低为主。晴冷干燥的天气中，北京北部、河北北部和西部、山西东部等地森林火险气象等级高，需注意林区用火安全。

预计5日开始，随着西北地区降雪再次拉开，寒意将加重，兰州、银川、西宁等地最高气温将降到0℃，甚至0℃以下。

气象专家提醒，受持续阴雨雪天气影响，南方大部地区气温偏低，体感湿冷，公众需注意防寒保暖。同时，雨雪天气会造成道路湿滑、积雪、结冰、低能见度等不利影响，出行需注意交通安全。

(责编：乔业琼、杨迪)