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我国将加快建设全国统一电力市场体系

2022年02月03日09:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月3日电（记者安蓓）国家发展改革委、国家能源局近日印发关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见。

　　根据意见，到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。

　　到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。

(责编：牛镛、刘军涛)

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