我国将加快建设全国统一电力市场体系
2022年02月03日09:22 | 来源：新华网
小字号
新华社北京2月3日电（记者安蓓）国家发展改革委、国家能源局近日印发关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见。
根据意见，到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。
到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。
(责编：牛镛、刘军涛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 冰雪消费过大年 “冷资源”催生“热经济”
- 去纬度最低的“南国雪场”滑一场雪，到32年历史的老冰场溜几圈冰……今年春节，你“上冰雪”了么？ 当虎年春节邂逅冬奥，越来越多人开始走进冰雪景区、场馆，感受冰雪运动的乐趣，体验别样的年味。冰雪消费逐渐成为新时尚，带来新的经济亮点。…
相关新闻
- 评论
- 关注