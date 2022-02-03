人民网记者车柯蒙 任妍

瑞虎贺岁，壬寅迎春，又到一年新春佳节。

这个春节，得益于技术进步，“云上”拜年让“距离感”少了，“家的感觉”多了；

这个春节，疫情扩散和外溢风险仍然存在，要过得热闹温馨，更要过得健康安心，“原年人”们把年夜饭吃出新花样；

这个春节，佳节遇上冬奥会，在北京的大街小巷，冬奥标识和大红灯笼交相辉映，碰撞出别样的冬日激情。

虎年春节，“新年俗”正当潮。

叫外卖、预制菜 年夜饭吃出“新花样”

春节的仪式感，往往都是从一桌丰盛的年夜饭开始。在疫情防控常态化背景下，虎年的年夜饭也吃出了“新花样”。

“今年过年就不回西安了，我和室友都决定留在上海过年。年夜饭都是外卖的，有成品、半成品，回来稍微加工一下就是一顿丰盛又方便的年夜饭啦。”小薛告诉记者，身边不少年轻朋友都在这个春节尝试了外卖年夜饭。

江苏苏州：老字号“打包年夜饭”销售火爆。图片来源：王建中/人民图片

顺应这种消费变化，不少餐饮企业也在这个春节推出年夜饭外卖服务。据“饿了么”平台透露，截至1月中旬，已有近1000家连锁餐饮品牌推出了年夜饭套餐外卖，覆盖线下门店超过10000家。

与直接从实体门店预订相比，有不少消费者选择提前“网购”年夜饭，即热、即烹的预制菜在这个春节备受追捧。记者注意到，在电商平台上，松鹤楼、大董、广州酒家旗舰店等推出了年夜饭半成品、快手菜套装，包含冷盘、热菜、点心、海鲜锅等不同菜系菜肴。

京东销售情况显示，虎年春节前（农历腊月初九至腊月十六），“年味”消费就已十分火爆：年夜饭销量增长近2倍，三分之一被北上广深的消费者买走了。年夜饭礼盒中，佛跳墙、海鲜礼盒、腊味礼盒最畅销。此外，叮咚买菜推出的“五福年夜饭”预制菜优惠套餐上线两天就全部被抢空，盒马预制年菜北京地区销量达到去年同期5倍。

业界认为，受疫情影响，外卖、预制菜等新变化，反映出年夜饭消费日益丰富、多元，更有力推动了餐饮企业线上线下融合发展。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受人民网记者采访时表示，消费的新需求推动了营销层面的变化，结合新春消费需求，更多的商品被精准推送触达用户，销售和展现渠道越来越多元。

技术赋能 “云”上赶集过大年

2月初的东北，早晨温度能达到零下二三十度，但还是阻挡不了当地人赶集的热情。小车上的黑色冻梨、口感Q弹软糯的年糕……在B站一位UP主的视频里，诱人的美食搭配热闹的街市，熟悉的年味扑面而来，引得无数网友一起“云”赶集。

过去两年来，疫情防控常态化改变了人们的过节方式，这得益于技术的进步，5G、AI等技术的应用也为必不可少的年俗活动增加了新亮点。

虎年春节，透过手机屏幕，身处五湖四海的家人们实现了“云团聚”“云拜年”，温馨度佳节。各类文艺演出、剧目、非遗美食、展览、旅游美景等资源纷纷上“云”，“云”上春节，正热闹非凡。

在西安市，长安诗会、秦腔展播、非遗展示、年味美食等活动在云上展播；在广州，多区将花市搬到“云上”，让市民足不出户就能将新鲜年花、年货买回家；在山东，2022壬寅年“文化济宁—孔府过大年”云端相约活动通过线上手绘、插画、图文等立体多样的形式，生动展示“孔孟之乡”的特色节日民俗文化……

值得注意的是，即将召开的北京冬奥会也将成首届“云上奥运”。在云的基础上，视觉智能、算法、AR等技术在赛场的应用将让春节期间，在家观赛的观众们可以获得更好的观赛体验。例如，通过多角度智能合成技术，将多阵列视频组合成全景动态画面，由此带来短道速滑、冰壶等比赛更多维度的观看视角。

“跟想见的人随时都能视频通话，去不了的地方打开手机就能‘云’游。”来自长沙的杨女士说，“技术越来越发达，就地过年，一样能过得开心。”

冬奥在即 冰雪消费引领新风尚

“走啊，滑雪去！”大年初二，小储和朋友们在北京市延庆区约了一场滑雪局。“平时周末，我们也经常来滑雪，这春节假期，更是不能停啦。”小储告诉记者。

近些年，随着北京冬奥会成功申办，冰雪运动在我国得以进一步普及和发展。国家体育总局委托国家统计局开展的“带动三亿人参与冰雪运动”统计调查报告显示，全国居民参与过冰雪运动的人数为3.46亿人，冰雪运动参与率24.56%，中国已实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。

2022年2月2日，不少游客来到江苏省淮安市盱眙县铁山寺滑雪场滑雪，在春节假期期间乐享冰雪运动。图片来源：许昌银/人民图片

冬奥开幕在即，冰雪消费成为新亮点，为这个春节送上特别的“年味大餐”。携程数据显示，以滑雪游为例，春节期间周边用户预订滑雪的比例达到85%。

在上海，曾经的宝钢老厂房摇身一变旱雪场，成为了人气十足的滑雪乐园，这个春节，南方的朋友们在家门口就能玩转冰雪，已不是难事。

“这个春节，我们一直营业，每天的客流量都很大，冰雪运动已经成为市民们休闲娱乐的新选择。”北京市石京龙滑雪场总经理助理兼滑雪学校校长孙经理告诉记者。

值得注意的是，在我国，多层次的冰雪经济体系正逐步完善，助力冰雪经济发展驶入快车道。中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2022）》显示，在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，据预测，到2025年，中国冰雪旅游人数将超过5亿人次，国内冰雪旅游收入将超1.1万亿元。

(责编：乔业琼、高雷)