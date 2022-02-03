原标题：铁路等部门保障春节期间出行平安顺畅

2日，大年初二，2022年春运进入第17天。春节期间，铁路、民航、电力等部门坚守岗位，强化疫情防控和安全服务，确保旅客出行平安顺畅。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，春运首日（1月17日）至2月2日，全国铁路预计发送旅客9035万人次，其中1月17日至31日，全国铁路累计发送旅客8616万人次，同比增加3382万人次，增长65%。

为确保旅客健康安全出行，中国铁路南昌局集团公司全力做好疫情防控工作，多个车站在进出站口加装人脸识别测温健康码读取一体机，提高验码测温精准度和旅客进站效率。针对近期管内多地可能出现雨雪天气，中国铁路武汉局集团公司各大火车站按照工作预案，提前做好雨雪天气运输组织、客运服务、扫雪除冰等准备工作，全力保障铁路运输秩序。为提升旅客出行美好体验，中国铁路西安局集团公司在63个客运车站配备自助售货机、共享充电宝、自助行李寄存柜、一次性口罩自助领取机、扫码取纸机等自助设备，为旅客出行提供温馨服务。

电力方面，国网德州市平原县供电公司积极做好管内石济客专和平原东站用电安全隐患排查治理工作，同时组织13支党员服务队开展情暖返乡人“零距离”服务，上门帮助外出务工返乡人员排查用电安全隐患，解决用电问题。南方电网贵州遵义供电局对火车站、客运站、机场等重要交通枢纽的供电线路和设备进行全程实时监控，同时要求春节期间所有应急抢修人员24小时待命，保障电网安全稳定运行。国网曲阜市供电公司积极应用无人机、红外测温仪等手段，开展管内京沪高铁、日兰高铁沿线供电线路巡视检查，做好曲阜东、曲阜南两座高铁站用电安全隐患排查治理工作，确保春运期间供电安全可靠。

民航方面，吉祥航空成立春运志愿者服务队，在上海虹桥、南京禄口两大机场为旅客提供值机指引、托运协助、信息问询等服务。北京大兴国际机场配备查码测温一体化闸机，旅客只需持本人身份证即可完成健康码和体温信息一站式查验。为做好特殊天气下的旅客保障及服务工作，海南航空全面梳理各项旅客服务保障流程，进一步完善不正常航班旅客处置预案，细化保障措施，根据不同服务场景进行分类处置。（记者樊曦、王优玲）

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