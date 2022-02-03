原标题：应急管理部@你：烟花虽好看，安全需注意，这份“攻略”请收好

春节、元宵节期间历来是烟花爆竹销售、燃放高峰期。为加强烟花爆竹安全防范，应急管理部提前安排部署，在全国范围内深入开展烟花爆竹安全专项整治，并会同公安等部门开展烟花爆竹“打非”联合执法。同时，应急管理部就烟花爆竹安全向广大人民群众作出提示。

购买烟花爆竹有“攻略”

应急管理部有关负责人提醒，要选择合法可靠的烟花爆竹零售场所，购买合格的烟花爆竹。

选择烟花爆竹零售场所，要学会“四看”。

——看场所：不要到无证摊点、路边摊贩和骑车兜售的不法商贩处以及网上购买烟花爆竹。

——看证照：合法烟花爆竹零售店（点）应悬挂营业执照和《烟花爆竹经营（零售）许可证》于零售场所显著位置，购买前应注意查看相关证照的有效期。看不到烟花爆竹零售经营者的相关证照或证照过期时，坚决不购买其烟花爆竹。

——看条件：看到烟花爆竹经营场所与上层之间有楼梯及其他洞口相通、普通电气靠近烟花爆竹、采用火炉或“小太阳”取暖、未配备灭火器、门宽不足1.5米或采用推拉门等不具备安全条件的零售店（点）时，建议立即走人，并积极向应急管理等部门举报违法违规行为。

——看现场：不进在门外摆放烟花爆竹、通道不畅、烟花爆竹堆高超过2米的商店。

在购买烟花爆竹时，应选购“个人燃放类”烟花爆竹，严禁个人购买燃放“专业燃放类”产品。

坚决打击网上销售、邮寄烟花爆竹

应急管理部有关负责人表示，不要一次性购买大量烟花爆竹，不得携带烟花爆竹乘坐公共交通工具。家庭、居住场所内应尽可能减少烟花爆竹储存数量、缩短储存时间，必须远离火源、热源、电源和易燃易爆场所，避免淋雨受潮，尽量用纸箱或其他容器盛装，防止猫、狗和虫、鼠咬引发自燃、爆炸。

这位负责人表示，应急管理部已协同相关部门，排查清理下架网络平台上涉及烟花爆竹等危险品的销售信息、宣传视频和营销广告，坚决打击网上销售、邮寄烟花爆竹等危险品违法违规行为。

安全文明燃放要自觉

应急管理部有关负责人表示，严禁在禁放区域、时段燃放烟花爆竹，应在地方政府规定的燃放区域内燃放烟花爆竹。

严禁在室内燃放烟花爆竹，严禁在易燃易爆物品生产、储存单位，加油（气）站，文物保护单位，车站、码头、铁路保护区，饮用水源地，森林防火区，医疗、养老机构，商场、集贸市场，输变电设施，化粪池、沼气池、窨井盖周边燃放烟花爆竹。

这位负责人特别提醒，小孩应在大人的看护下燃放，不要让小孩燃放危险性较高的品种，不要将烟花爆竹丢进窨井、玻璃瓶等燃放。燃放后应仔细检查，发现余火残片、碎纸应及时清理；出现异常情况时，不要马上靠近产品，至少要等待15分钟后再行处理。（刘夏村）

(责编：乔业琼、杨迪)