原标题：交通建设不停工 坚守岗位保进度

新华网北京2月1日电 2月1日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第16天，全国预计发送旅客1170万人次。其中铁路预计发送旅客200万人次， 公路900万人次，水路38万人次，民航32万人次。全国高速公路预计流量2260.05万辆。

今天是大年初一，在万家传笑语、四海庆新春的欢庆时刻，各地交通基础设施建设不停工，建设者们在岗位上默默奉献，努力完成建设任务。浙江省交通集团杭绍甬高速杭绍段项目900余名建设者响应政府“就地过年”号召，坚守在施工一线，保证春节期间关键施工内容不停工，为城市建设、经济发展注入不竭动力。为让留守过节的员工过个温馨祥和的别样春节，项目部精心准备，采购了新鲜的肉类、水果等食品，以及灯笼、对联等，营造节日氛围。除夕当晚，项目还组织留守员工一起吃团年饭、看春晚、拉家常，让员工们在异乡也能感受到家的温暖。

为了更好地发挥交通运输固定资产投资作为全区经济增长的“压舱石”作用，促进全区公路项目建设顺利，日前，西藏自治区交通运输厅召开冬季不停工项目推进视频会，明确冬季共30项公路项目不停工，主要是低海拔地区公路工程和部分高海拔地区隧道工程，包括川藏铁路配套公路、国省干线公路、边防公路、养护工程等建设项目，上述项目一季度计划投资17.89亿元，占2022年一季度交通运输固定资产投资的8.28%。

近日，天津交通部门经过不懈努力，克服疫情不利影响，顺利实现津石高速公路天津东段主线通车。本次通车路段起自滨海新区南港工业区，接秦滨高速及南港工业区港北路，向西止于西青区小张庄附近，连接已建成的津石高速公路和长深高速公路，全长31.3公里，是交通运输部第3批绿色公路典型建设示范工程，在资源节约、生态环保、节能高效、服务提升和全寿命周期等绿色发展方面均具有重要的推广意义。该路段建成通车后，从天津港南部港区、滨海新区西南部地区去往石家庄、雄安新区方向行驶里程缩短50至60公里，节省通行时间在半小时以上。

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