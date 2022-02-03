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双奥之城，“中国年”里热切迎冬奥

2022年02月03日11:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：双奥之城，“中国年”里热切迎冬奥

2月1日，中国农历大年初一，冬日寒风中，天安门广场迎来大批市民游客，观看新春第一场升旗仪式。广场中央，镶嵌有2022北京冬奥会会徽的巨型“中国结”静待一场奥林匹克盛会的开幕。

约5公里外的北京天坛公园，许多市民来此祈福新春、祝福冬奥。

天坛，在冬日里与“奥运”再续前缘。2008年，第29届奥运会会徽发布仪式在祈年殿前举办，北京残奥会火炬接力点火仪式也在天坛举办。从天坛公园北门起，地面上至今保留着2008年北京奥运会马拉松丈量路线时的蓝线。

14年后，北京冬残奥会吉祥物“雪容融”以灯笼为原型、以“中国红”为主色调，渲染2022年中国春节的节日气氛，又体现冬残奥运动员的拼搏精神和激励世界的冬残奥会理念。其中，和平鸽和天坛构成的连续图案，寓意着和平友谊，突出举办地的特色。

大年初一，中外媒体记者与前来祈福的游客一边学习“五谷”知识，一边用“黍、稷、稻、麦、菽”五种粮食亲手制作属于自己的新春“五谷福包”。中国美术馆馆长吴为山等书法家们现场为游客写“福”送“福”。

祈年殿前，高先生许下很多心愿：希望疫情能很快过去，希望家人身体健康，希望冬奥会成功举办。

回音壁旁，有市民将耳朵贴在墙体上。另一侧，同伴对着墙壁大声喊出“一起向未来”。

近年来，北京逐年增加冰雪场地设施供给，而什刹海冰场作为北京历史悠久的天然冰场，不仅承载着很多人儿时的记忆，也是许多人新近划入打卡之地的选择。

市民陈强与妻子在大年初一来此“冰上飞舞”。他说，小时候下雪就会拿出爸爸自制的冰车在家门口滑一滑，再长大些基本上每年都会到什刹海滑冰。

“中国实现了‘带动三亿人参与冰雪运动’的愿景，我算其中一分子。”他在虎年祝愿冬奥健儿“虎虎生威，取得佳绩，对此我充满信心”。

在北京，设有758个城市志愿服务点位。北京冬奥会期间，上岗服务的城市志愿者预计达到20万人次。他们将在北京市提供人员引导、信息咨询、语言服务、文明宣传、应急救助、文化传播等志愿服务，让城市站点成为中国“年味儿最浓的地方”。(杜燕)

(责编：乔业琼、杨迪)

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