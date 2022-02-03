日媒关注北京冬奥低碳科技 IOC顾问：希望全球推广
2022年02月03日11:10 | 来源：中国新闻网
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原标题：日媒关注北京冬奥低碳科技 IOC顾问：希望全球推广
中新网2月2日电 2022年北京冬奥会即将拉开帷幕。其中，贯穿全程的低碳理念吸引日媒目光。日本放送协会(NHK)2日报道称，2022年北京冬奥会中，各场馆及交通服务都在积极践行低碳化及活用低碳能源。
报道聚焦了低碳场馆的制冰技术及交通的低碳化等，其中，针对制冰技术，日本放送协会(NHK)关注到，在冬奥会的历史上，本届冬奥会首次使用了二氧化碳作为制冷剂，这项技术对地球更加友好，更加绿色环保。
同时，报道援引国际奥委会(IOC)制冰工程顾问的话说，“本届冬奥会使用的这项(制冰)技术是一项重大进步，希望能以北京冬奥会为契机，在全球范围内推广。”
此外，报道还称，在低碳交通方面，除了鼓励在不同赛区间的转运充分利用高铁之外，冬奥会相关人员使用的车辆中，节能与清洁能源车辆占全部车辆的约85%。
(责编：乔业琼、杨迪)
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