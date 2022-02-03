新华社北京2月3日电（记者刘红霞）记者从海关总署获悉，2022年，海关将在部分自贸试验区先行先试全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）部分规则。

海关总署署长倪岳峰在近期召开的2022年全国海关工作会议上说，将积极促进对外开放平台建设，推进自贸试验区海关监管制度集成创新和复制推广，在部分自贸试验区先行先试CPTPP部分规则。

他表示，2022年将实施海南自由贸易港海关监管框架方案、机构编制方案，推动“一线放开、二线管住”扩区试点，扎实推进全岛封关运作各项准备工作。

他还表示，将积极支持横琴粤澳深度合作区建设，研究制定海关监管办法。高标准做好综合保税区设立审核、整合优化、事中事后监督。开展综合保税区发展绩效评估。推动完成保税物流中心设立审批调整改革，完善配套制度。

我国在扩大高水平对外开放上步伐坚定，积极参与并推动的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已于今年1月1日生效。我国还正式申请加入CPTPP以及数字经济伙伴关系协定（DEPA）等，以实际行动践行真正的多边主义。

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