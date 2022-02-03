人民网北京2月3日电 （记者乔雪峰）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月2日（春运第17天），春节假期第3天，全国预计发送旅客1447万人次。其中铁路预计发送旅客310万人次，公路1050万人次，水路35万人次，民航52万人次。全国高速公路预计流量3209.06万辆。

交通运输部相关负责人表示，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，交通运输部指导各地交通部门采用“人防+技防”手段，织密疫情防控网，护好春节出行路，过个平安中国年。

在黑龙江，当地交通部门指导候车站启用智能机器人助力防疫，它们能提供自助测温、消毒、刷身份证、出健康码及核酸报告等一系列服务。测温机器人可以实现自动测温，然后提示未佩戴口罩的人员正确佩戴口罩；一旦体温超过37.3℃时，可以自动报警；消毒喷雾的机器人可以实现在候车厅自动、精准、高效的消杀作业。

在广东，当地交通部门指导各客运站新配置超低容量喷雾器，并在进站口使用智能防疫设备，通过非接触式测温方式，将高精度体温异常人员筛查模块融合了红外成像和可见光成像技术，满足疫情防控初步筛选疑似患者标准。设备在“测温+通行”的基础功能之外，叠加了无感扫码、安检等功能，大大提升了旅客进站通行效率。

在上海，当地交通部门指导虹桥机场新启用了16个自助登机口，并在T2试点安检“智能通道”，新通道集成自助验证、自动出筐、自动传送、空筐回传、紫外线消毒等功能，还借助人脸识别实现“人包对应”，节省旅客过检时间的同时避免行李被错拿。

在湖北，为暖心助力船员回家幸福团圆，缓解待闸锚地紧张局面，长江三峡通航管理局因时因势做出调整，1月27日对外发布《关于临时调整上游船舶过闸计划编制确认线的通告》，决定自1月27日20:00起，三峡大坝上游船舶过闸计划编制确认线上移。这项举措，相当于让部分船员又距家近了30多公里！

在浙江，虾峙门航道是进入浙江宁波舟山港中部水域唯一的30万吨级大型船舶通道，交通运输部东海航海保障中心宁波航标处在虾峙门航道上安装了5G+多功能航标，能够实时监测航标工作状态并回传数据，解决辖区偏远海域的监控难题，保障船舶航行安全和陆岛运输畅通。

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