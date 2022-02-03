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市场监管总局：立项一批冰雪运动国家标准 助力群众性冰雪运动蓬勃发展

2022年02月03日14:10 | 来源：人民网
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人民网北京2月3日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，1日，在北京冬（残）奥会即将开幕之际，市场监管总局（标准委）下达11项冰雪运动国家标准计划项目，旨在通过标准普及群众性冰雪运动，引领冰雪产业发展，推进体育强国建设。

据介绍，本批标准涉及高山滑雪、速度滑冰、冰球、冰壶等体育项目，涵盖冰雪运动赛事活动组织、场所运营管理、大众冰雪运动水平等级评价等，对于系统规范冰雪产业发展具有重要意义。

在赛事活动组织管理方面，重点针对大众高山滑雪这一高危险性体育项目，明确赛事组织、人员培训、安全应急、医疗保障等方面的要求，为赛事活动举办者、承办者提供指引，保障赛事活动安全。

在运动场所管理运营方面，从自然环境、基础设施、器材装备、活动项目、服务管理等角度，提出滑雪场所星级划分与评定要求，着力营造良好的滑雪环境，改善消费体验，吸引更多群众参与到滑雪运动中。

在大众冰雪运动水平提升方面，重点研制冰球、速度滑冰等4个项目的运动水平等级评价规范，以及大众高山滑雪、冰壶等项目培训规范，为科学评价群众体育运动水平提供技术依据，完善冰雪人才培养体系，夯实竞技体育人才储备。

在统一冰雪运动术语方面，重点针对滑冰、滑雪项目，建立覆盖场地器材、人员、比赛规则等在内的统一的概念体系，为后续开展冰雪运动国际交流合作搭建平台，促进中国冰雪文化广泛传播。

据了解，本批标准由体育总局组织全国体育标准化技术委员会提出，黑龙江省体育局、黑龙江冰雪体育职业学院等单位共同起草。

市场监管总局相关负责人表示，市场监管总局（标准委）将以北京冬奥会为契机，联合黑龙江省、体育总局坚持边研制、边验证、边推广，进一步完善群众性冰雪体育运动标准体系，推动我国冰雪运动跨越式发展。

据了解，下一步，市场监管总局（标准委）将组织相关单位加快推动标准的研制及发布实施，打造健身休闲、竞赛表演、场馆服务、运动培训等业态协同发展的冰雪产业格局，更好满足大众多层次、多样化参与冰雪运动的需求，助力后冬奥时代冰雪运动蓬勃发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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