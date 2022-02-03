原标题：“国家名片”熊猫机器人优悠登上新春相声大会 陪全国人民欢喜过大年

“大熊猫都能说相声了，大熊猫都能讲笑话了，大熊猫都能写书法了，大熊猫都能下象棋了！”在大年初一播出的2022新春相声大会节目《名片》中，知名青年相声演员董建春和李丁，就被首次担任相声演员的搭档——优必选熊猫机器人优悠给“拿捏”住了。

在憨态可掬的外表下，熊猫机器人优悠向李丁发出了一连串关于年龄、收入、存款的灵魂拷问，又凭借古灵精怪的回答让董建春“大呼过瘾”，现场还表演起了国风太极，妥妥的春节氛围担当，以AI温暖人心，陪全国人民欢喜过大年。

熊猫机器人优悠和董建春、李丁搭档表演相声《名片》

据悉，2022新春相声大会由中央广播电视总台文艺节目中心推出，以“春节”为主要话题，用一场场精彩的相声表演，开启观众对未来一年的美好愿景。

这是新春相声大会首次启用人形机器人相声演员，引进这张中国传统文化与前沿科技完美融合的新“名片”。节目在继承“说学逗唱”的传统基础上新增科技元素，从内容和表现形式上实现了突破和创新，为全国观众奉上耳目一新的科技文化相融合的春节“大餐”。

熊猫机器人优悠的相声“功力”可圈可点

新春相声大会这样的语言类节目对机器人的交互反馈有更高要求，需要让合作演员有代入感并对观众有感染力。熊猫机器人优悠综合视觉、听觉、触觉、环境多通道感知等多模态情感交互，配合肢体、表情和灯光，对李丁和董建春的“插科打诨”对答如流，相声“功力”可圈可点。

在石头剪刀布的游戏环节，熊猫机器人优悠连赢三次李丁，新增了富有科技感的“相声名场面”。这背后包含了语音合成、计算机视觉、智能决策、运动控制等多种AI和机器人技术，体现了优必选机器人高度综合协同的智能化水平。

熊猫机器人优悠和李丁玩石头剪刀布游戏

值得一提的是，熊猫机器人优悠为了“说”好这次相声，新增“幽默功能”。节目中，熊猫机器人优悠的声音是按照10到12岁的男孩的声音定制的，充满朝气且不乏幽默感。这是优必选科技使用端到端的深度学习方法训练出声学模型，将文本转成音素后，通过声学模型预测，与神经网络的声码器达到高自然度的语音合成，具有高度逼真的表现力。这样的语音合成技术能够灵活地对单个字、词的语气及节奏进行调节，使得对话中可以有留白、停顿等，让它显得更人性化。机器人“说”相声的幽默感就体现在语气词、语言节奏、留白停顿、音量大小、语速快慢等这些细节中。

相声大师姜昆评价《名片》中增加的机器人元素说，“人工智能在我们的生活中占的位置太重要了。我们生活中可能融入的人工智能将会更多，代替我们（做）甚至人想不到的事情。所以人工智能已经到我们的生活中来了，我们要去描写生活。”

熊猫机器人优悠是优必选科技以大熊猫的形象为设计原型，在大型仿人服务机器人Walker X的基础上，为迪拜世博会中国馆专属定制，是全球首个实现商业化应用的大型仿人服务机器人。

从灵活的动作到与人亲密互动，熊猫机器人优悠已经逐步在影视综艺、科技展馆、政企展厅、科研开发等场景应用，逐步融入人类的生活，未来有望走进千家万户。

自2021年10月1日开幕，熊猫机器人优悠担任迪拜世博会中国馆的“和平友好使者”已经上岗四个多月，接待了近100万来自世界各地的参观游客和近40个国家地区的政企商界VIP参访团。在中国馆的智慧生态分展区，他不仅担任智能导览讲解员，工作间隙还向大家展示富有中国传统特色的太极、书画等才艺，热情与游客握手、比心友好互动，作为中国原创前沿技术水平的“科技名片”和国家先进生产力的“社交名片”，向世界传递中国AI。（张文）

(责编：李源、董童)