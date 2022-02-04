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新春走基层丨幸福的味道——油茶香里说丰年

2022年02月04日09:39 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+·新春走基层丨幸福的味道——油茶香里说丰年

　　周龙富一家人在家里打油茶（1月29日摄）。

　　茶叶、生姜、大蒜在热锅里不断融合，浇上食用油，兑上开水，香气不断飘入鼻中。2月1日一大早，周龙富家里就像恭城千家万户一样，飘荡出当地特色小吃油茶的香气。

　　周龙富的家在广西桂林市恭城瑶族自治县观音乡洋石村杨梅垒新村，曾因父亲生病等原因，被精准识别为建档立卡贫困户。在当地政府帮助下，周龙富家2016年脱贫。

　　持续的帮扶政策，让周龙富家的日子越过越好。他的妻子李桂荣在本地专业种养合作社务工，家里还种植了80亩杉木林。去年，其中的50多亩杉木林进入收获期，给家里增添了几十万元的收入。如今，他家建起了小楼房，买了小汽车。

　　周龙富说，有了党的好政策，如今日子是越来越有盼头，村里的年味也越来越浓了。春节前夕，周龙富早早地买好年货，全家齐上阵，贴春联、挂灯笼、打扫卫生，忙得不亦乐乎，屋里不时传出欢笑声。

　　新华社记者 周华 摄

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(责编：李楠桦、陈键)

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