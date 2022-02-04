人民网北京2月4日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，国铁集团持续推进电煤保供专项行动，取得积极成效，截至2月3日，全国363家铁路直供电厂存煤6695万吨，同比增加2796万吨、增长72%，存煤可耗天数皆达18天以上，为确保国民经济平稳运行、能源供应安全稳定和人民群众温暖过冬提供了有力保障。

国铁集团货运部相关负责人介绍，铁路部门自2021年10月启动电煤保供运输以来，持续推进电煤保供行动，直供电厂存煤可耗天数目前已达到18天以上。

一是主动对接需求。春节前，国铁集团及所属各铁路局集团公司分别对接各省市政府经济运行部门，了解电煤运输需求，科学制定春节期间运输方案。国铁集团“保供办”加强值班和日常盯控，密切关注各大电厂电煤供、耗、存情况，动态加强统筹协调。

二是强化重点地区精准保供。服务冬奥会需要，提升冀北地区23家电厂库存水平；针对河南等地区其他运输方式煤炭运输受到影响的情况，加大铁路运量，进行重点保供；针对山东、江苏地区18家电厂存煤可耗天数相对较低情况，组织点对点精准保供运输。

三是加强运输组织。抓住春节假期初一至初三减开客车的宝贵“窗口期”，充分发挥大秦、唐包、瓦日、浩吉、侯月线等重载铁路作用，统筹安排电煤运输能力，满足运输需求；主动协调各大煤矿统筹生产安排，组织电煤抢运，做好假期煤源储备；加强电厂卸车劳力、机具组织，对重点地区派出卸车工作组进行现场指导，提高卸车效率；针对雨雪冰冻天气，加强防冻处置，减少“冻车”影响卸车情况。

四是统筹做好节日、防疫等重点物资运输。加强食品、果蔬等节日物资，防疫物资和节后企业复工原材料物资等重点物资运输，确保市场供应、疫情防控、经济平稳运行和群众生产生活需要。

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