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合肥中欧班列今年一月份开行量超去年同期五成以上

2022年02月05日08:51 | 来源：中国新闻网
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合肥中欧班列今年一月份开行量超去年同期五成以上

2022年首趟中老铁路（合肥-万象）国际货运列车发运 合肥国际陆港供图

中新网合肥2月4日电 (赵强 邱玉梅)记者4日从合肥国际陆港获悉，1月31日22时58分，除夕之夜，一列合肥中欧班列从俄罗斯伊尼亚-东缓缓启程，开启了回程之路，经二连浩特口岸发运至合肥北。这趟班列的开行，标志着合肥中欧班列开辟伊尼亚-东这一新站点，同时实现1月30日、31日班列8连发。至此，合肥中欧班列2022年1月累计开行69列标准列，一月份班列开行量已超去年同期50%以上，迎来新年开门红。

此次8连发中，包括1列中亚去程，3列中亚回程，4列中欧回程，发运货物包括干衣机、液压缸、棉纱、江淮汽车配件、电解铜等。值得注意的是，1月30日20时发运的中亚去程为江淮专列，共运载100TEU(标准箱)的江淮汽车配件，从合肥北经霍尔果斯发运至哈萨克斯坦阿腾科里。

据介绍，2021年，合肥中欧班列以年发运量达668列的成绩收官。在新年的第一个月，合肥中欧班列助推“皖货皖运”，开行企业定制班列超14列，安徽本土化率超78%。提速提品保证高质量开行，发运货值超千万美元班列超6列。倾心聚力助力全球抗疫，持续向亚欧国家输送防疫物资。

此外，1月30日21时10分，2022年首趟中老铁路(合肥-万象)国际货运列车发运，这是继2021年12月首开合肥中老货运列车后连续开行的第二列。此趟列车共运载70TEU的白色家电，从合肥东经磨憨发运至老挝万象南。合肥国际陆港将持续助力落实RCEP协定，继续常态化开行中老国际货运列车。

据悉，2022年，合肥中欧班列将扩大国际经贸合作，助推开放型经济发展，在构建内陆开放新高地和“两个循环”新格局的大道上彰显更大作为。(完)

(责编：王震、初梓瑞)

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