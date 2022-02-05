敖 蓉

2021年，全年城镇新增就业1269万人，比上年增加83万人，超额完成全年目标任务。“十四五”开局之年就业形势保持总体稳定，为经济发展提供了基本的支撑。

2021年，就业总量压力加大，结构性矛盾凸显，疫情影响复杂多变，在种种客观因素下，稳就业保就业取得了“一增、二减、三升、四稳”的不俗成绩——

一增，全国城镇新增就业1269万人，超额完成全年预期1100万的目标任务；二减，全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年平均值下降0.5个百分点，去年下半年以来，外来农业户籍人口调查失业率保持在5%以下的较低水平；三升，劳动力市场招聘需求旺盛，求人倍率(岗位空缺与求职人数的比率)始终保持在1以上，短缺职业集中在生活服务和生产制造类等吸纳劳动力较多的行业；四稳，全年农民工总量29251万人，比上年增加691万人，增长2.4%。

“之所以能够取得这样的成绩，首先还是经济发展达到了预期增长目标，国内生产总值增长8.1%，这是稳就业的根本。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安认为。

经济发展的根基和动力是市场主体，就业稳健有序依靠的也是市场主体。过去一年，各项为稳定就业局势保驾护航的经济政策，为广大企业送去真金白银。2021年，各地人社部门共向406万户企业发放失业保险稳岗返还资金230亿元，税务部门全年新增减税降费约1.1万亿元。

坚持经济发展就业导向，就业指标作为宏观调控取向调整的重要依据，在2021年得到充分体现。

国务院颁布《“十四五”就业促进规划》，提出以实现更加充分更高质量就业为主要目标，深入实施就业优先战略，千方百计扩大就业容量，着力缓解结构性就业矛盾，切实防范和有效化解规模性失业风险。

帮助重点群体多渠道就业，是稳住就业基本盘的关键。中组部、人社部、教育部出台一系列帮扶高校毕业生就业措施，引导和鼓励青年一代到基层干事创业。2021年，全国累计举办线上线下招聘会4万余场，发布岗位信息3000万个，有效促进了人岗精准匹配。

为助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，人社部、国家发改委等部门联合印发指导意见，持续帮扶脱贫人口、农村低收入人口就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。截至目前，全国脱贫人口务工总数达到3145万人。

我国就业已经高度市场化，加快建设高标准人力资源市场体系，加强和改进公共就业服务显得越发重要。人社部、国家发改委等部门发文提出，进一步提高人力资源服务水平，推动行业向专业化和价值链高端延伸，打造多层次、多元化的人力资源市场格局。在2021年举办的第一届全国人力资源服务业发展大会上，150个人力资源服务供需对接项目达成合作意向，签约总金额超166亿元，充分展现了行业发展的巨大活力。

近两年来，就业形势面临的挑战不光来自于新冠肺炎疫情、外部环境等不确定因素，身处国内产业结构升级转型的关键时间节点，劳动力市场亟待适应新技术、新产业、新模式的更高要求。

中国劳动统计年鉴数据显示，我国制造业就业人口自2013年起持续下降，5年间减少超过1000万人。以“机器换人”为特征的生产模式演变也加速了就业结构性矛盾。不过，处于高质量发展时期的中国制造业也催生了“技术向善”。中国职业技术教育学会副会长陈李翔认为，经济高质量发展、产业升级和新技术浪潮的融合，国内外经济环境变化对就业带来了深刻影响，技能替代和技能更新的交织，快速改变着劳动者队伍的技能结构。

大规模培养技能人才成为“十四五”时期破解就业结构性矛盾的突破口，高技能人才队伍建设是职业培训的重点。人力资源和社会保障部副部长汤涛说，目前制造业企业对技工、技师的需求非常急迫，很多企业在实施新技术的时候都面临高层次技能人才短缺、招工紧缺的问题。各地要动态调整培训专业设置补贴项目，提升培训层次，为企业培养更多技能型、应用型和创新型技能人才。

(责编：王震、初梓瑞)