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大湾区项目莞番高速三期进行上部施工 预计今年底建成通车

2022年02月05日08:52 | 来源：中国新闻网
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中新网广州2月4日电 (蔡敏婕 荀晓桥)(东)莞番(禺)高速公路是粤港澳大湾区互联互通高速公路项目。2月4日，立春时节，中铁大桥局莞番高速8A标项目施工现场几个关键工序工点的工人们在各自岗位上忙碌，运输车辆来回穿梭，挖机、吊机等工程机械有序运作……上述项目相关负责人介绍，预计2022年，莞番高速实现全线建成通车。

东莞至番禺高速公路项目西连南沙大桥工程，是东莞中部贯穿东西的一条非常重要的主干线，本项目建成后将与南沙大桥、河惠莞高速一起构建起珠江三角洲东西两岸一条重要的横向通道。中铁大桥局负责施工的莞番高速8A合同段，主要经东莞市常平、东坑、横沥三镇，为莞番高速与环莞快速三期共线双层桥段，路线全长3551米。

“莞番高速工期3紧、任务重，为确保按期完成项目的建设，春节期间，项目部采取有效措施，动员近200人坚守工地，在做好疫情防控的同时，施工人员加速推进莞番高速8A标项目建设。”项目生产副经理徐荣庚称。

“莞番高速项目分三期建设。莞番高速一期已于2019年4月25日建成通车，二期工程也在2021年12月31日建成通车，届时三期建成通车后，东莞沙田镇与桥头镇之间的行车时间将从目前近2小时缩短至约35分钟，可节省一个半小时左右”。莞番高速8A标项目经理吕京晖说：“我们目前有效工期不到9个月了，剩下的工程量还很多，每个月要完成近亿元的产值，所以在春节前，我们根据施工工序和关键节点，及时动员组织人员留守，尽可能的把关键工序的施工往前做”。

莞番高速公路东接河惠莞高速公路惠州段，横跨整个东莞市，途经桥头、谢岗、常平、横沥等11个镇(园区)，终于沿江高速，西连南沙大桥，项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计时速100公里，全长约64.48公里。据介绍，项目目前已经进入上部施工阶段，主要是盖梁施工，已完成30%施工进度，8A标段是莞番高速最后一期，预计2022年底全线建成通车。(完)

(责编：王震、初梓瑞)

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