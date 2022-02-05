王洁 黄海峻 莫祥龙 郭雅雯

新春佳节，令人期待的不只是阖家团圆的温馨，还有丰富的美食。

西部陆海新通道在春节期间就担负起了年货搬运的重任，一件件来自海外的“洋年货”通过海铁联运班列摆上国内老百姓的餐桌。

总台记者王洁：我现在所在的位置是广西钦州铁路集装箱中心办理站，在我身边的这列火车现在已经满载着来自印度尼西亚、马来西亚、泰国等东盟国家的饼干、椰子水、红酒等年货物资，等下它们就即将从这里出发，前往成都团结村站，让国内消费者足不出户就可以享受到来自世界各地的美食。与此同时，我们可以看到这列货物列车的旁边还停着一辆列车，这是来自我国川渝地区的火锅调料、火腿猪肉、罐头食品等，它们将在这里等待卸车之后被装运上船，为国外的华人、华侨送去中国的年味。

越来越亲民、便民的西部陆海新通道班列如今已经在人们的日常生活中发挥着更重要的作用，这些线路不仅是运送能源的“大动脉”，还是服务人民的“小便利”。

中国铁路南宁局沿海铁路公司南宁南机务运用段电力机车司机邢国栋：自2017年开始，我值乘的第一趟西部陆海新通道班列以来，我身后的货物已经由原来单一的铁矿、煤炭等几种大宗货物变成了现在的来自东盟的电子产品、奶粉、辣椒等600余种集装箱货物，我也由原来每月跑钦州港两三次，到现在的每周要跑钦州港两三次。

西部陆海新通道目前已经累计开行突破14000列，成为近年来我国增速最快的国际班列。受益于西部陆海新通道的快速发展，广西钦州港东站也迎来了跨越发展式的“时间窗口”和“快速车道”。在这条铁路线上的一线工作人员，不仅是西部陆海新通道的建设者，更是中国与世界对接更加密切的见证者。

中国铁路南宁局沿海铁路公司钦州车务段副段长黄光辉：2021年货物发送量是2017年西部陆海新通道战略开始实施时候的100多倍。这个曾经的偏远小站已经成长为国际货物枢纽站。

(责编：王震、初梓瑞)