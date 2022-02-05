新华社北京2月4日电2月4日，俄罗斯总统普京访华并出席北京冬奥会开幕式，国家主席习近平同普京举行会晤。访问期间，双方有关部门和企业签署了以下合作文件：

1.《中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府反垄断执法和竞争政策领域的合作协定》

2.《中华人民共和国外交部与俄罗斯联邦外交部2022年磋商计划》

3.《中华人民共和国商务部和俄罗斯联邦经济发展部关于完成制定〈中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图〉的联合声明》

4.《中华人民共和国商务部和俄罗斯联邦经济发展部关于推动可持续（绿色）发展领域投资合作的谅解备忘录》

5.《中华人民共和国海关总署和俄罗斯联邦海关署关于“经认证的经营者”互认的安排》

6.《中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局国境卫生检疫合作协议》

7.《中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦农业部关于俄罗斯输华小麦植物检疫要求议定书补充条款》

8.《中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局关于俄罗斯输华大麦植物检疫要求议定书补充条款》

9.《中华人民共和国海关总署和俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局关于俄罗斯苜蓿草输华检验检疫要求议定书》

10.《中华人民共和国国家体育总局与俄罗斯联邦体育部关于举办2022－2023年中俄体育交流年联合声明》

11.《中国卫星导航系统委员会（中华人民共和国）与俄罗斯国家航天集团（俄罗斯联邦）关于北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统时间互操作的合作协议》

12.《中国石油天然气集团有限公司与俄罗斯天然气工业股份公司远东天然气购销协议》

13.《〈保障中国西部炼厂供油的原油购销合同〉补充协议3》

14.《中国石油天然气集团有限公司与俄罗斯石油股份公司低碳发展领域合作谅解备忘录》

15.《信息化和数字化领域合作协议》。

(责编：王震、初梓瑞)