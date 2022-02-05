40万吨级大船“明和”轮在山东港口青岛港董家口港区接卸。 山东港口青岛港供图

中新网青岛2月4日电 (记者 胡耀杰)山东省港口集团(简称“山东港口”)青岛港4日发布消息称，春节期间，共有11条40万吨级大船靠泊该港董家口港区。作为中国首个投产运行的40万吨级矿石码头，截至目前，董家口港区已经接卸40万吨级大船超过240条。

目前，运输铁矿石最大的船舶为40万吨级大船，全球现有60余条，此次11条40万吨级大船集中靠泊董家口港区，相当于全球近两成的40万吨级大船一次性集中靠泊山东港口青岛港。

据青岛港董家口矿石码头有限公司调度室主任刘文栋介绍，2月4日，在山东港口青岛港董家口港区接卸的40万吨级大船“明和”轮为港区接卸的第240条40万吨级大船，该船从巴西淡水河谷出发到达青岛，满载39万吨加斯巴粗粉。

刘文栋表示，在此次集中接卸中，科技赋能确保了效率的进一步提升，接连创出单机效率每小时2286吨，日均火车装车1095车等多项生产记录。同时，世界最大卸船机自动化升级，抓料效率与人工效率基本一致，大幅降低了工人的作业强度。

刘文栋称，这是山东港口青岛港首次一次性集中靠泊如此多的40万吨级大船，也考验了堆场的能力。目前，青岛港董家口矿石码头有限公司拥有中国国内最大的矿石堆场，堆场面积300余万平方米。在堆料过程中，人工干预率基本为零，达到全过程100%的自动作业；取料过程中，随时修订目标流量等必要参数，达到全过程90%以上的自动作业。

据悉，山东港口青岛港是中国最重要的矿石进口接卸基地，提供货物接卸、仓储、疏运、保税、混配、筛分、期货交割等功能在内的全流程服务，中国每进口9吨矿石中就有1吨从山东港口青岛港上岸。

(责编：王震、初梓瑞)