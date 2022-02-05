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穿越3.2亿千米的祝福！天问一号从火星送上冬奥礼物

2022年02月05日09:34 | 来源：中国新闻网
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中新网2月4日电 据中国探月工程微信公众号消息，今天，一则穿越3.2亿千米的祝福“从天而降”。此前，北京冬奥会和冬残奥会吉祥物冰墩墩、雪容融搭乘天问一号着陆火星，与祝融号火星车一起同框合影。今天，天问一号探测器、五星红旗与北京冬奥会和冬残奥会会徽又一次同框自拍。

图片来源：中国探月工程微信公众号

图片来源：中国探月工程微信公众号

北京是首个夏冬双奥之城，天问一号是中国首个行星际探索任务，将冬奥会和冬残奥会吉祥物和标志送上火星，既是绿色奥运、科技奥运、人文奥运核心理念的中国表达，更是中华民族对更快、更高、更强、更团结的倡导和追求。

工作人员正在火星着陆器上安装吉祥物

工作人员正在火星着陆器上安装吉祥物。图片来源：中国探月工程微信公众号

这组从火星轨道传回的“宇宙级”照片，由天问一号探测器携带的“自拍”相机拍摄。而本次的这组照片不仅是向地面的朋友们送上“最高”的冬奥礼物，也是全球共享奥运时刻的高光见证。

工作人员正在火星环绕器上安装会徽

工作人员正在火星环绕器上安装会徽。图片来源：中国探月工程微信公众号

截至2月4日，天问一号在轨运行561天，祝融号火星车工作259个火星日，累计行驶1537米。环绕器和火星车两器状态良好，运行正常。

(责编：王震、初梓瑞)

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