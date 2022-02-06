虎年春节叠加冬奥盛会，全国上下沉浸在欢乐祥和的氛围中。随着A股开市脚步临近，投资者对虎年股市充满期待。

春节前一周，A股三大指数走低，投资者预期不稳。虎年A股会怎么走？经济日报记者采访的多位经济界人士一致认为，当前股市稳健运行具有多重支撑。

资金面：无需放大美联储缩表影响

“节前A股预期不稳，主要是受全球市场波及。国际上，美联储缩表和加息预期加大了全球投资者的悲观情绪。”瑞银集团中国全球金融市场部主管及QFII负责人房东明接受经济日报采访时表示。

美国时间1月26日，美联储主席鲍威尔宣布打算在3月份会议上加息，并同时缩小资产负债表。

历史上，美国每一次加息导致的美元回流，都会掀起全球市场巨震，因此世界各国对美国货币政策的变化也越加警惕。

我国多年来坚持稳健的货币政策，并在实施中保持灵活适度，调控空间较大，政策工具箱准备了足够“弹药”。

“中美宏观政策分道扬镳，部分国际投资会选择以中国资产作为投资避风港。”野村证券首席经济学家陆挺这样看。

美联储一旦加息，可能有美元从中国流出，但我国有对冲政策。比如，目前我国存款准备金率平均为8.4％，仍有一定下调空间，降低存款准备金率就可以释放流动性，填补缺口。此外，我国还有降息等多种政策选择。

可以说，我国货币政策工具箱里的工具足够多，更重要的是，已经提前做好应对准备。运用底线思维蓄力，能保证将美联储缩表对中国股市的影响降至最小。

“宽松刺激政策还会加码，中国经济在今年春季有望触底反弹。”陆挺认为。

基本面：经济增长有坚实支撑

稳中向好的中国经济是资本市场稳健发展最坚实的底气和保障。

2021年，我国经济总量突破110万亿元，按年平均汇率折算，达17.7万亿美元，稳居世界第二。人均国内生产总值80976元，按年平均汇率折算，达12551美元。经济总量和人均水平持续提高，意味着我国综合国力、社会生产力、人民生活水平进一步提升，也说明我国经济实力基础比较牢固厚实，有能力应对各种困难挑战。

当前，各方面稳增长政策正适当靠前发力和落地见效，2022年我国经济有望保持较快增长。

出口方面，全球供需缺口尚未弥合，我国出口有望维持较高增速。中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军认为，目前全球经济整体从衰退转向通胀上升，总体向好，国际市场不会像2021年那样脆弱。同时，美元走强会带来人民币贬值，对我国商品出口形成较强支撑。此外，我国出口产品结构已多元化，机电、运输设备、高技术产品等出口韧性将持续增强，我国对东盟和“一带一路”沿线国家出口也将保持较高增速。

最近一期《世界经济展望》报告中，国际货币基金组织继续看好中国经济。该报告预测，2022年中国经济增长5.6％，高于全球平均的4.9％。

赵锡军认为，中国经济体量越来越大，结构性改革取得显著成效，支撑经济的新增长点也越来越多元。“新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建投资力度持续加大，数字经济和信息化、智能化转型加速推进，‘双碳’投资空间广阔，乡村振兴成为投资新热点，中国创新呈现一日千里的气象。增长新动力的面宽，点也多。”赵锡军表示，要更加系统、全面地看中国经济结构变化。

价值面：A股市场日显全球吸引力

今年1月A股未能迎来“开门红”，但有“聪明钱”之称的北向资金累计净流入却有167.75亿元。

2021年，北向资金净流入额创历史新高，实现4321.69亿元的净流入量，全年累计净流入量较上年同比增长106.85％。国际投资者持续增加A股市场配置。

去年11月，世界头号对冲基金“桥水基金”为其在中国的第三只投资基金筹集了12.5亿美元的资本，创始人瑞·达利欧表示，世界对中国的投资还是相当不足的，世界的资金过分投资在美国，而中国等很多市场是有同样吸引力的，“我相信目前正处于一个转折点”。

房东明表示，最近他在同中国人民银行、证券、银行和外汇监管部门等会面时，感受到“许多正能量，亲商和开放”的态度，“中国的政策环境会更稳定，股市估值也更有吸引力。”

赵锡军认为，境外资金在做选择题，环顾全球，从中长期角度出发认可A股目前的投资价值。上证综指、沪深300指数滚动市盈率均为13倍，具有较高的中长期配置价值。

国内货币金融环境合理充裕，资本市场整体流动性有望好于2021年。近期，公募、私募基金纷纷宣布自购旗下产品，多家上市公司发布回购和增持计划，市场主体对资本市场前景充满信心。

与此同时，资本市场全面深化改革的制度红利正在显现。在“建制度、不干预、零容忍”方针指导下，市场生态重塑净化，新证券法引领法律制度体系健全，投资者保护制度完善，资本市场机构投资者不断增加，市场理性特征逐步增强……这些改革成果，从根源上遏制风险，提供了更明确可预期的市场环境，夯实了A股稳健运行的基础。

尽管外部市场波动性可能加大，但我国资本市场正处在繁荣发展的难得机遇期、创新浪潮的集中爆发期、对外开放的全面提速期、财富管理的提质增效期，多重利好叠加的资本市场稳中向好具备较好的基础和条件。

从数据看，2020年底A股总市值为78.81万亿元，经过2021年近500家的IPO上市后，A股总市值增长至91.88万亿元，增幅15.12％。与此同时，入市的资金量也呈现较大增幅，2021年A股成交金额为257.81万亿元，增幅为24.82％。以公募基金为例，2020年公募基金管理资产总规模为14.70万亿元，2021年公募基金资产管理规模为20.06万亿元，增幅36.46％。可见，增量资金呈现加速入市的状态。

与我国超过470万亿元的居民财富总量相比，目前沪深两市总市值约90万亿元左右，占我国GDP比重约为78.69％，而美国股票总市值是其GDP的2倍多。由此可见，我国资本市场发展依然潜力巨大，前景广阔。

(责编：牛镛、岳弘彬)