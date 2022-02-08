人民网北京2月8日电 （记者王连香）近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团联合印发了《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》（以下简称《枢纽规划》），《枢纽规划》是首次由多部门联合印发的综合交通枢纽类规划，具有很强的创新性和里程碑意义，将推动我国综合交通枢纽体系发展迈上新台阶。

《枢纽规划》共包括“发展基础、总体要求、重点任务、保障措施”四部分内容。在重点任务方面，围绕建设现代综合交通枢纽体系，按照“坚持服务人民、坚持系统观念、坚持改革创新、坚持多方协同”的工作原则，提出了5方面13项具体任务。

一是推进枢纽多层级一体化发展。《枢纽规划》以开放协同为主题，推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等枢纽集群建设；以内畅外联为主题，加快枢纽城市建设；以一体化为主题，促进枢纽港站建设、完善集疏运体系和连接系统，着力推进旅客一体化换乘和货物高效多式联运。

二是加强枢纽服务网络化发展。《枢纽规划》明确着力支撑出行服务便捷顺畅，增强综合客运枢纽国际服务功能、强化枢纽间线路衔接、加快联程联运发展；推动物流服务经济高效，鼓励综合货运枢纽拓展国际物流供应链等功能；促进专业服务提质增效，为冷链物流、应急物流、危险化学品运输、电商快递、定制客运、旅游客运等发展提供网络化综合服务。

三是强化枢纽智慧安全绿色发展。在智慧发展方面，打造枢纽信息服务平台、鼓励枢纽智慧化升级；在安全发展方面，提高枢纽安全应急管理水平；在绿色发展方面，鼓励枢纽加强新能源和清洁能源设施设备应用，服务绿色出行和运输结构调整。

四是加快枢纽创新驱动发展。《枢纽规划》在管理创新方面，推动建立部省协作共推的枢纽集群建设发展机制，引导完善以地方政府为主导的枢纽城市发展机制，鼓励创新枢纽港站一体化开发建设模式；在技术创新方面，加大新技术研发、应用力度，提升创新能力。

五是大力发展枢纽经济。《枢纽规划》着力推进枢纽转型发展，打造城市综合体，推动物流集聚区建设；推动“枢纽＋”产业深度融合，鼓励发展临空经济、邮轮和临港经济、临站经济等新业态，不断扩功能、增动能、提效能，努力形成新的经济增长点；设置了3个专栏，明确了“十四五”时期重点推进的20个国际性综合交通枢纽城市和80个全国性综合交通枢纽城市名单，提出了枢纽城市设施布局要求和枢纽港站建设重点。

《枢纽规划》注重问题导向、目标导向和战略导向相结合，具有注重“三位一体”、突出“四化”导向、强化“多方”协同三方面突出特点。根据枢纽集群、枢纽城市、枢纽港站“三位一体”建设需求，《枢纽规划》提出相应发展目标，并单列“推进枢纽多层级一体化发展”一章，就“三位一体”建设的要点、任务、路径进行细化部署，增强了规划的指导性和系统性。

针对枢纽体系建设存在的突出问题，《枢纽规划》提出了“一体化、集约化、人文化、复合化”的发展导向，并在发展指标、重点任务、专栏中进行相应部署，进一步提升枢纽体系发展质量。枢纽体系建设是一项复杂的系统工程，涉及方方面面，《枢纽规划》制定过程中，实现了多部门共同参与、共同研究、共同编制；在实施过程中，注重引导部门横向协同、央地纵向联动；在项目建设运营过程中，注重发挥企业力量，满足市场需求。

下一步，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团将强化部门协同和央地联动，以重大项目建设为牵引，以完善标准、规范、政策、法规等为保障，细化实化举措，推动《枢纽规划》实施取得实实在在的成效。

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