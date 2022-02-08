原标题：阿里公布10亿美元“绿债”使用进展：已全部用于能源效益、绿色建筑、疫情应对等

近日，阿里巴巴集团披露了《2021可持续发展债券(一周年报告)》，公布相关债券的投入方向和成果进展。据悉，去年2月，阿里巴巴集团发行了为期20年的可持续发展债券，所得款项净额约9.87亿美元。目前，该资金已全部用以支持12个ESG相关项目，覆盖了能源效益、绿色建筑、新冠肺炎危机应对等领域。

据阿里巴巴集团披露，发债所得款项中，45.7%投入至能源效益项目，35.7%投入至绿色建筑项目，14.9%用于新冠疫情应对项目，其余用于可再生能源及循环经济和设计元素。

在能源效益项目中，阿里巴巴将此次发债融得的4.51亿美元，用于支持建设阿里云节能数据中心，并投入技术确保数据中心在低耗能和低污染条件下运行，如应用热力回收供暖减少冬季消耗、使用液体浸没冷却技术更有效地吸收部件产生的热量。目前，阿里巴巴位于河北张北、内蒙古乌兰察布、江苏南通等地的数据中心，均已达到国家绿色数据中心标准。其中，支持本次冬奥会的阿里巴巴张北数据中心，已成为国内第一个平均能源利用率（PUE）小于1.2的数据中心。

在建造和翻新符合标准的绿色建筑方面，阿里巴巴投入3.52亿美元。目前，相关建筑项目设计获第三方（LEED）认证的建筑面积超过190万平方米；同时，智能感测及物联网（IoT）技术也被应用于监测办公环境的能耗情况。

此外，在新冠疫情危机应对、可再生能源、循环经济和设计等项目，阿里巴巴将融资所得分别投入1.47亿美元、3600万美元和100万美元。

据阿里巴巴相关人士介绍，上述由债券筹集资金支持的12个项目，仅为阿里巴巴集团ESG项目中较具代表性的一部分，阿里巴巴集团会持续推进企业内部及其商业生态的可持续发展。

2021年年底，阿里巴巴集团发布了《阿里巴巴碳中和行动报告》。根据该报告，阿里巴巴承诺在2030年前实现自身运营碳中和，协同生态上下游，共同实现碳排放强度较2020年减半；并开创性地首推“范围3+”的维度，到2035年带动生态累计减碳15亿吨。

(责编：董童、李源)