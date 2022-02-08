14.9万亿元！春节假期全国非现金支付金额同比增长16.2%
2022年02月08日10:32 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，人民网财经从中国人民银行获悉：2022年春节假期支付业务监测数据显示，我国支付业务量持续增长，助力消费市场稳中向好发展。综合主要商业银行、支付机构和清算机构数据测算，2022年春节假期（1月31日至2月6日）全国非现金支付业务量为208.4亿笔、金额14.9万亿元，较去年同期分别增长10.0%和16.2%。
中国人民银行数据显示，今年春节期间，社会公众在购物、餐饮、出行、休闲娱乐等场景下支付业务量持续增长。其中，购物消费支付快速增长，假日经济叠加春节促销活动带动购物消费稳步增长，零售类商户支付金额较去年同期增长22.9%；餐饮消费支付持续火热，春节期间亲朋聚会等餐饮消费需求旺盛，餐饮类商户支付金额较去年同期增长29.6%；交通出行支付显著增长，铁路、航空、公交、地铁等交通行业商户支付金额较去年同期增长18.8%；酒店住宿支付大幅增长，酒店住宿类商户支付金额较去年同期增长26.9%，笔均支付金额增长23.7%，整体呈现高品质住宿特点。
(责编：王仁宏、吕骞)
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