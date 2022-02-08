人民网北京2月8日电 （记者赵竹青）据国家知识产权局官网消息，根据《商务部等7部门办公厅（室）关于组织申报专业类特色服务出口基地的通知》（商办服贸函〔2021〕355号）要求，经地方申报、省市知识产权和商务主管部门初审推荐、第三方机构客观指标评审、专家评审、部门工作组复核等程序，初步认定知识产权服务出口基地9家，名单于2月7日-2月11日进行公示。

在2021年4月举办的第八届中国(上海)国际技术进出口交易会上，商务部副部长王炳南表示，“十四五”期间，中国将进一步完善技术贸易的促进体系，包括建设一批知识产权服务出口基地，为企业提供更加便捷高效的知识产权服务，促进知识产权的创造和运用转化；鼓励建立技术贸易、公共服务和促进平台，为企业提供信息咨询和交易对接服务；会同相关部门完善知识技术贸易的税收政策等。

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