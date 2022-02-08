人民网北京2月8日电 （记者杨曦）日前，自然资源部印发通知，要求各地在已有工作基础上，用两年时间全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果，依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作。

通知指出，按照党中央、国务院决策部署及自然资源部工作安排，各地于2011年至2013年基本完成了集体土地所有权确权登记工作。有的地方将集体土地所有权确权登记成果应用于土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益等发挥了重要的基础性作用。但是，仍有不少地方对于土地征收、农民集体变化等原因导致集体土地所有权变化的，未办理相应注销、变更等登记手续，未及时更新登记成果。

对此，通知要求，各地要按照《不动产登记数据库标准》等技术规范要求，整理现有集体土地所有权确权登记成果，纳入不动产登记数据库，形成集体土地所有权地籍图。登记成果未建库的，要完成信息录入、资料扫描矢量化等数字化建库工作；登记成果已建库的，要编制不动产单元代码，完成信息补充录入、数据格式转换等工作。同时，要做好不动产登记数据库与同级国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”关联、衔接。

集中更新集体土地所有权确权登记成果。通知指出，已登记的集体土地所有权发生变化的，要根据需要补充地籍调查，通过不动产登记系统，集中办理相应登记业务。在统一汇交集体土地所有权确权登记成果时，各省级自然资源主管部门要以县级为单位，组织将入库且更新过的集体土地所有权确权登记成果和地籍图，完成一个汇交一个，于2023年底前全部离线汇交至自然资源部。省级自然资源主管部门要对市、县汇交成果进行质量检查并纳入省级不动产登记数据库。自然资源部将利用国土空间基础信息平台相关成果，对汇交成果进行检查。

健全集体土地所有权确权登记成果更新和应用机制。通知提出，各地要采取“日常﹢定期”模式，做好集体土地所有权确权登记成果更新，保持成果现势性。集体土地经依法征收的，有关地方人民政府在转发的土地征收批准文件中，应明确市、县不动产登记机构要依此办理集体土地所有权注销或变更登记。其他情形导致集体土地所有权发生变化的，要及时组织有关农民集体申请办理登记。自2024年起，市、县自然资源主管部门要结合年度国土变更调查，每年底组织对集体土地所有权确权登记成果进行整理核实、查缺补漏，予以更新。要求各级自然资源主管部门在项目用地报批、集体土地征收、国有建设用地供应等相关业务中，要充分利用集体土地所有权确权登记成果。

加强组织实施，强化督促落实。通知强调，各地要将集体土地所有权确权登记成果更新汇交列为重点工作，周密组织实施，加强业务培训，强化质量控制，确保按时完成任务。自然资源部将建立集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作台账，定期通报各地进展情况。据悉，河北鹿泉、吉林珲春等地已经被明确为工作示范点，在2022年底前将成果汇交至自然资源部。

(责编：杨曦、吕骞)