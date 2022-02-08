人民网北京2月8日电（记者王连香） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，为切实做好春运疫情防控工作，交通运输部会同发展改革委、卫生健康委等14家单位，在国务院联防联控机制下成立了春运工作专班，统筹做好今年春运疫情防控、安全生产和运输服务保障工作。

韩敬华介绍，春运工作专班成立以来，制定印发了《2022年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》，组织召开了电视电话会议，就春运疫情防控和运输服务保障工作进行了全面系统部署，加强调度和动态分析研判，积极指导各地切实做好今年春运疫情防控工作。

一是引导重点旅客群体错峰有序出行。指导各地交通运输部门加强与人社、教育、文旅等部门沟通协作，针对务工人员、学生等重点群体，对有集中运输需求且具备条件的，积极组织开行包车、专列（包车厢）、包机等“点对点”运输。

二是切实做好交通运输场站和运输工具疫情防控。指导各地督促客运和客运场站经营者按规定进行通风消毒，严格查验旅客健康码，开展体温检测，提醒旅客全程规范佩戴口罩、落实“一米线”等要求。优化售票组织，积极拓展线上售票渠道，鼓励采用人脸识别等非接触方式进站核验。按规定落实交通运输工具控制载客率、设置隔离区等要求。

三是严格实施中高风险地区客运管控。指导涉疫地区及时关闭进出中高风险地区所在区县的道路客运服务；对涉疫地区内部运行的城市交通、道路客运，采取加强场站、车辆消杀和人员防护的疫情防控措施，全力防范疫情外溢扩散。

四是强化春运一线服务保障人员防护。指导各地交通运输部门在地方疫情防控领导机构的领导下，落实春运一线服务保障人员“应检尽检”要求，加强一线人员日常健康监测，按规定定期开展核酸检测，并积极开展疫苗加强免疫接种。同时，指导各地督促运输经营管理单位切实备好防疫物资，确保物资充足有效。

五是强化监督检查补齐防疫短板漏洞。指导各地交通运输部门会同卫生健康、应急管理、铁路监管部门开展春运疫情防控和安全检查，及时发现问题隐患，督促企业立行立改，严防疫情通过交通运输传播。

(责编：王连香、吕骞)