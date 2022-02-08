人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）国家发改委今日发布的最新数据显示，正月初三以来，各地区煤炭产量快速回升，目前已基本恢复至节前水平，全国统调电厂存煤保持在1.65亿吨以上，较去年同期增加超过4000万吨，确保人民群众温暖过节。

据国家发改委介绍，春节期间，各地区和央企努力稳定煤炭生产供应，科学安排生产销售，煤炭日产量、供应量和发运量均高于农历同期水平。保障了节日用煤需求。

“这个春节假期，我们加强值班带班，强化计划管控，优化运营组织，增进协同配合，做到稳产、稳供、稳价，各项主要生产运营指标均完成假期计划，实现生产作业安全有序、一体化运行高效畅通、春节保供保电保暖稳定可靠。”国家能源集团有关负责人表示。

数据显示，2022春节期间，国家能源集团商品煤资源量日均完成192.4万吨，铁路煤炭运输量日均完成122.9万吨，两港自有煤炭装船量日均完成60.7万吨；春节假期发电量日均完成23.9亿千瓦时，较去年假期增加23.2%；化工品产量日均完成8.4万吨。1月份，集团商品煤资源量和销售量完成6400万吨左右，其中自产煤超过5300万吨再创新高，同比增长8.9%，已连续4个月突破5000万吨大关，进一步发挥了煤炭保供主力军的作用。

“春节期间，我们坚持煤炭保供日调度、日报告制度，确保产运销工作高效顺畅有序。”中煤集团有关负责人表示，所属企业除计划停产检修矿井之外，正常生产矿井在确保安全的基础上，均保持持续稳定的生产节奏，春节7天假期能源保供再创历史新高。

数据显示，1月31日至2月6日，中煤集团商品煤产量370.56万吨，同比增长11.2%；煤炭铁路外运量274.65万吨，同比增长19%；发电量9.29亿度，同比增长27.3%；主要煤化工产品超额完成生产计划，实现“安稳长满优”运行。

“2022年春节期间，华能集团整体生产安全平稳，各发电企业生产正常、发电和供热安全稳定。”华能集团有关负责人介绍，集团煤炭产量达到170万吨，较去年春节同比增长19.6%；发电量完成120.38亿千瓦时，同比增长13.77%,供热量完成2084万吉焦,同比增长29.10%。

同时，为保障电煤供应，中国国家铁路集团有限公司自今年春运以来持续推进电煤保供专项行动。截至2月3日，全国363家铁路直供电厂存煤6695万吨，同比增加2796万吨、增长72%，存煤可耗天数皆达18天以上，创造历史最好成绩，为确保国民经济平稳运行、能源供应安全稳定和人民群众温暖过冬提供了保障。

国家发改委表示，随着煤炭生产加快恢复，叠加供暖季用煤需求有所下降，煤炭供应保障能力将进一步增强。

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