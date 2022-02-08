人民网记者 罗知之

在“返乡人”心中，“新年俗”是返乡途中的一场演唱会，是全家共同观看的一场电影；

在“出游人”心中，“新年俗”是副驾驶座上母亲的笑靥如花，是滑雪场上的速度与激情；

在“原年人”心中，“新年俗”是跑步机上的挥汗如雨，是翻开书页里挥不去的“年味儿”。

从祭灶扫尘、贴春联放爆竹、守岁拜年看春晚，到出行旅游、抢红包云拜年、健身阅读看直播，新兴的众多“新年俗”被持续注入时代内涵，改变了娱乐方式，丰富了春节体验。

返乡团聚：直播电影 阖家欢乐“新选择”

“我步履匆匆，脚步不停，其实不是为了走多远，而是为了回家。”2022年春运开启后，一架飞机从长沙机场起飞，这个看似普通的航班，在旅途中上演了一场真人国风演唱会。《浏阳河》、《怎叹》、《归》……这次奇遇为返乡旅客呈现出一场“文化+娱乐”的新春视听盛宴。

这场国风主题的“空中音乐会”，是2022年“文化进万家——视频直播家乡年”活动之一,抖音、快手、B站、微博、酷狗等网络平台均参与其中。

抖音发起“非遗过年DOU来播”话题。图片来源：抖音APP截图

在抖音，发起了“非遗过年DOU来播”话题；在快手，推出了“非遗闹新春”主题视频征集；在B站，上线了“我的家乡年”专区；在微博，推出了“非遗过大年”“国宝守护人”双话题；在酷狗，策划了“陪伴我长大的‘新年歌”系列歌单和“空中音乐会”活动，这些传承弘扬中华优秀传统文化的活动使今年的春节具有不一样的意义。

此外，虎年春节档电影呈现出一片欣欣向荣的景象，带上父母或者约上三两好友去看一场电影，不仅是过节的休闲选择，也是颇具仪式感的贺岁“新年俗”。

《长津湖之水门桥》《这个杀手不太冷静》《奇迹·笨小孩》……今年春节档电影类型多样，既有彰显主旋律的大片，也有轻松诙谐剧情片，满足了各个年龄段的观影需求。

据国家电影局统计，除夕至正月初六（1月31日至2月6日）全国城市影院电影票房为60.35亿元，观影人次为1.14亿。

旅游出行：自驾滑雪 休闲娱乐“新方式”

返乡，为了团聚；旅游，为了欢聚。随着年轻网络群体消费能力提升和对传统节日的观念转变，“旅游过年”已逐渐成为春节娱乐的新选择。

同程研究院发布的数据显示，今年春运期间热度排名前十的热门目的地分别为三亚、上海、北京、重庆、广州、杭州、成都、南京、苏州和长沙。

三亚椰梦长廊沙滩上。杨婷摄

得益于优越的气候和环境，三亚作为冬季长线旅游目的地备受游客青睐。春节期间，三亚南山景区推出《霓裳梵羽》轻音乐歌舞诗画剧，三亚海昌梦幻海洋不夜城国内首创“圆宇宙”剧本杀，丰富文化旅游市场供给，营造浓厚春节氛围。

值得注意的是，因时间灵活、行程自由，自驾游成为不少人出游的首选方式。

春节期间，玉龙雪山景区自驾游火爆，日均进入景区车辆超过5000辆，达到2019年春节同期水平。整个春节假期玉龙雪山景区共接待游客5.36万人，国内自驾游增幅明显，自由行游客占到了接待人数80%左右。

过年的仪式感叠加北京2022年冬奥会，让冰雪运动热度前所未有的高涨。据中国旅游研究院相关数据统计，冰雪旅游热度上升，各大滑雪场的搜索和预订量大幅上升，南方地区的室内雪场以及溜冰场等场所游客流量也明显增多。

双板、单板、滑降、回转……老家在河北沧州的大学生小张是个滑雪爱好者，今年春节他去了一趟成都，一睹“窗含西岭千秋雪”——西岭雪山滑雪场的风采。成都的西岭雪山滑雪场是今年春节滑雪场的搜索热词，这家南方规模最大的雪场不仅让本地游客实现了“就地滑雪”，还吸引了大批北方游客“南下滑雪”。

除了冰雪运动之外，徒步、登山、篮球、足球等也是广受欢迎的运动方式，把人们从饭桌、酒桌、牌桌上吸引到了运动场。

就地过年：健身阅读 健康生活“新态度”

无论返乡、出游还是就地过年，此心安处是吾乡。在疫情防控背景下，健身和阅读成为不少就地过年人群优先选择。

深圳某健身房内。受访者供图

“以前是‘每逢佳节胖三斤’，现在是‘燃烧我的卡路里’。平时工作忙没时间锻炼，这个假期我实现了‘健身自由’，新的一年我也要继续保持健身的习惯。”深圳某公司职员小杨今年留在了深圳过年，用健身运动的方式拥抱春节。

北京冬奥会和春节“相遇”，让这个虎年增添了一股“运动风”。在做好疫情防控的前提下，各地体育公园、公共体育场馆优惠或免费开放，健身房过年不打烊，场地有了保障，大家参与体育健身活动的积极性有了新提升。

读书纳福。新年伊始，也有不少人在辞旧迎新拜年纳客之余翻开一本书，在节日喜庆氛围中将自己置身于浓浓的书香中。在新理念、新技术加持下，很多数字资源阅读平台都可以在春节期间免费使用，一股文化年味儿扑面而来。

通过数字资源阅读平台读书、观看花样百出的直播、在视频网站与好友弹幕相聚……这些新的娱乐方式正逐步覆盖我们日常生活的方方面面，过年也不例外。

岁月不居，时节如流。年俗在变，不变的是追求团团圆圆、和和美美的心情。疫情终会过去，这些娱乐“新年俗”也许将随着时间沉淀下来，讲述不一样的春节故事。

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(责编：罗知之、吕骞)