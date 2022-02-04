人民网 黄盛

贴窗花、写春联、蒸年糕、逛庙会……每逢传统春节来临之际，纷繁多样的年俗活动，承载着家庭对于和谐美满的向往，饱含着人们对美好生活的追求。

网购年货、文化参观、健身运动……随着时代的发展、科技的提升，移动互联网成为了新媒介，手机成为了沟通新工具，年俗也在南北各地颇具特色的创新中，衍生出新时尚、新味道，成为新时代家庭对于春节仪式感的全新精神滋养。

新场景带来年俗新话题

“看完《长津湖之水门桥》非常震撼。”农历正月初一，在北京就地过年的中学教师李女士从朝阳区常营天街的一家电影院走出来后说：“看片，成为自己就地过年的新年俗。”

今年春节期间，像李女士这样选择就地过年的市民并不在少数。“就地过年后，娱乐场景的新花样多了。”李女士告诉人民网财经，今年的春节档，既有《长津湖之水门桥》此类爱国主义题材电影，也有《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》《小虎墩大英雄》等儿童动画电影，不仅她这样的单身青年，很多带娃市民也在电影院开启“看片年俗”。

据猫眼专业版统计，截至2月2日16时45分，2022年春节档总票房（含预售）破25亿元。《长津湖之水门桥》以6.68亿元的成绩摘得首日票房冠军，打破了包括中国影史剧情片单日票房纪录在内15项影史纪录。

“虽然感觉春节期间的电影票价比较高，但文化年俗新意浓，这也正是市场供求关系决定的。”李女士说，2月2日大年初二自己还去了军事博物馆和国家博物馆看展览，遇到不少同样青睐文化年俗的市民。

不仅有文化新年俗，运动健身也成为不少就地过年的青年人喜爱的新娱乐。“大年初一来撸铁的人反而比平时工作日的还多。”北京双井地区一家健身房店长阿文说，越来越多的年轻人对科学健身的意识和强身健体的需求越来越强烈，大年初一初二这两天，很多小伙伴组队运动，健身房成为他们彼此健身的新场景，负重力量比拼成为亲友春节新问候，“每逢佳节胖三斤”已经不再是年轻人的传统。

不仅线下健身门店，也有不少线上运动平台在春节期间上线了诸多云健身趣味运动挑战，让年轻人借助手机就可轻松实现欢乐蹦迪、春节嗨练的“健康养生局”。

新形式创新年俗新味道

不仅就地过年玩出年俗新场景，春节期间全国各地很多实现团圆的家庭也借助年俗新形式，传递出家人之间的脉脉温情。

在广州的白领杨小姐，由于平日工作压力大、节奏快，照看小孩、料理家务等一系列工作通常由父母代劳。今年春节期间，杨小姐希望父母能够卸下家务负担，享受假日的轻松快乐。

“本来想自己为父母准备可口的年夜饭，感谢他们一年的辛劳。我平时忙于工作，无暇练习厨艺，好在预制菜这一新年货，帮我解决了年夜饭。”杨小姐说，厨艺不佳的她在采购年货时，就省去了洗邋遢、贴挥春等传统粤式风俗，由预制菜承担起“ 抢头牙”的功能。

“我看到钱大妈预制菜平台推出的年夜饭菜单，只需要简单加工就可以做一顿丰盛的年夜饭了，让我爸妈都好好休息一下，过个好年！”杨小姐开心地说。

天眼查数据显示，2019年和2020年预制菜相关企业年注册量达到十年之最；截至2021年底，我国预制菜相关企业达6.9万家。预制菜相关搜索词也以10天搜索频次破百万的数据，成为热词之一。

不仅预制菜酝酿出年俗新味道，在春节前的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，据商务部监测，目前各地生活必需品市场总体供应充足，价格总体平稳，传统年货、优质生鲜、应季服饰、智能家电、鲜花绿植等商品销售旺，消费市场开局稳。

就鲜花市场而言，昔日矜贵的偏远地区的鲜花，得益于仓储、运输网络等基础设施的提升，在今年春节“飞入”不少大众家，成为年俗里的新装饰。

盒马上海曹家渡店的工作人员告诉人民网财经，今年1月以来，在门店的“盒马花园”陈列区现场挑选绿植盆栽的消费者增加了不少。新年热销花类中，单株、3株6株、8株、10株、12株的蝴蝶兰礼盒，价格从49.9元到788元不等，花色方面各有千秋，传统的粉紫色为节日增添气氛，而橙黄色、复色、白色等款式更受年轻人欢迎。

“玫瑰、银柳、洋牡丹、大花惠兰，等等，都适合在过年时节摆放家中。”相比于中年消费者，年轻人则更爱买鲜切花，正在店里选花的消费者张女士表示，各式各样的年宵花琳琅满目，随便挑选几支带回家都可以让传统佳节酿出新风采。

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(责编：李楠桦、章斐然)