人民网北京2月8日电 （黄盛）今日，中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会四部门联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，基本建成与现代金融体系建设相适应的标准体系，标准与金融监管、金融市场、金融服务深度融合。

《规划》明确，要加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生物识别、物联网等标准研制和有效应用，引领金融科技规范健康发展；要推动金融领域科技伦理治理标准体系建设；要统筹金融数据开发利用、公共安全、商业秘密和个人隐私保护，加快完善金融数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等标准规范；要完善金融大数据标准体系，探索制定金融大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新配套标准；要制定金融数据质量、脱敏、分级分类等标准；要制定金融数据应用建模、元数据、算法评价等标准。

此前，全国金融标准化技术委员会副主任委员、中国人民银行科技司司长李伟就组织编制《规划》发文表示，要认真落实《国家标准化发展纲要》各项部署，做好金融标准化“十四五”规划实施，为服务金融业高质量发展提供强有力的支撑。

围绕下一步工作，李伟表示，中国人民银行推动金融标准由政府主导向政府与市场并重转变，进一步优化金融标准多元供给结构，释放市场主体活力；推动标准运用向金融治理领域全域延伸，围绕健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，持续完善相适配的新型金融标准体系；推动金融标准化发展由数量规模型向质量效益型转变，持续提高标准化服务能力，激发标准经济效益和社会效益；推动国内外金融标准相互转化、协同发展，稳步拓展金融标准制度型开放，更好融入和服务双循环发展格局。

(责编：孙红丽、吕骞)