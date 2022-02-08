针对美国商务部日前宣布将33家中国实体列入出口管制“未经验证清单”，商务部发言人2月8日在答记者问时回应称，中方坚决反对。发言人指出，近年来，美方将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，不断采取单边措施对他国企业、机构和个人进行打压遏制，给中美企业间正常经贸合作制造困难和障碍，对国际经贸秩序和自由贸易规则造成严重破坏，对全球产业链供应链造成严重威胁，这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来，与国际社会一道，为全球产业链供应链稳定和世界经济复苏多作贡献。

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