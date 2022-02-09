人民网北京2月9日电 （记者栗翘楚）作为全球最大的自由贸易协定，《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称RCEP）是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。RCEP生效首月，各地海关积极助力外贸企业迎来“开门红”。

“我们的镍产品出口后，凭RCEP原产地证书适用税率由3.0%降低到0，海关为我们签发的首份RCEP原产地证书能让我们享受进口国税款减让近1.2万元。”甘肃省金昌市金川集团镍合金有限公司负责人说。

据兰州海关统计，截至1月31日，兰州海关共签发RCEP原产地证书14份，签证金额近800万元，签证产品主要为蚕豆、谷子、脱水蔬菜等农产品和镍产品、甘草制品等。

兰州海关关员介绍：“通过RCEP关税优惠安排，区域内企业能够显著降低生产成本，消费者能够享受到更加质优价廉的产品。同时，企业可以充分考虑结合RCEP与其他自由贸易协定，巧妙运用原产地规则，特别是累积规则、‘背对背’原产地证明制度等对交易流程和物流安排进行规划，优化产业和供应链布局。”

作为颇具地方特色的优势产业，“辽宁味道”也如愿搭乘上了RCEP政策东风，争鲜“出海”。丹东市大东港的冻煮“花蚬子”、大连市旅顺口区的“小拌菜”……这些在国内外市场上广受欢迎的产品能够以更低的成本出口海外，为关区食品生产企业提升出口竞争力、走俏国际“餐桌”释放了动能。以旅顺出口日本的“小拌菜”产品为例，RCEP协定生效首月，大连海关共为食品生产企业签发原产地证书308份，涉及货值1.36亿元，可助企获得RCEP关税减免40.07万元。

此外，作为RCEP重要优惠政策之一，经核准出口商资格也是大连海关服务关区企业的重要方向。为此，大连海关主动梳理分析了关区符合RCEP经核准出口商资格的高资信企业及所属行业背景，结合地方经济发展趋势，分行业分类别开展关区经核准出口商企业认定指导工作，帮助有条件企业充分利用该条款发挥“标杆”示范作用，目前大连地区已有2家企业取得经核准出口商资格。

“大连海关将进一步发挥RCEP对促进经贸发展、推动产业转型的重要作用，辅助更多辽宁企业利用好关税减让政策，降低采购成本，增加原材料采购的选择性和灵活性；同时在区域原产地累计规则上深入挖掘发展潜力，着力提升产业链中高附加值的零部件生产占比，在成员国范围内优化产业链布局，在区域内竞争占据主动，实现高质量发展。”大连海关副关长邹峰说。

RCEP生效，对企业而言，意味着降低关税后带来的进口成本降低和出口机遇增多。大金化学国际贸易（上海）有限公司负责人介绍，RCEP实施后，公司购买日本原产的氟化工产品将享受到关税减让，保守估计全年可减免超500万元，进口规模增长10%。

为确保RCEP顺利实施，上海海关建立健全相关工作机制和业务流程，高效便利企业办理RCEP进出口业务。在业务现场建立三级应急值守机制，第一时间响应处置、协调解决RCEP通关事宜；2022年以来联合上海市相关部门开展4次线上政策宣贯和答疑，涉及500余家进出口企业，帮助企业了解政策规定；对尚未取得RCEP原产地证书的进口货物先行担保放行，助力企业快速通关。

据统计，截至1月31日，上海海关累计受理273份进口享惠报关单，货值2.8亿元，关税减让489.5万元；签发RCEP原产地证书4553份，货值17.9亿元；实现优惠贸易项下进出口总值达20.7亿元。审核通过2家经核准出口商，企业自主签发1份原产地声明，货值1139.4万美元。

2月1日，RCEP对韩国开始生效，38.6%的韩国产品关税在协定生效时立即降为零，86%的韩国产品关税最终降为零，中韩贸易将迎来新局面。上海海关关税处处长施敏表示，上海海关将持续向进出口企业开展RCEP原产地规则解读和辅导，扩大经核准出口商规模，指导企业用足用好政策，让更多企业享受RCEP政策红利。

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