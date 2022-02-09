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发挥直播平台特色 虎牙探索“直播+”创新践行社会责任

2022年02月09日13:32 | 来源：光明网
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原标题：发挥直播平台特色 虎牙探索“直播+”创新践行社会责任

　　虎牙公司“2021年企业社会责任报告”日前发布。报告显示，虎牙在2021年全年累计开展正能量直播6300余场，总时长超过8.3万小时，参与主播达9600余位。虎牙公司结合自身平台特色，以“直播+”创新宣传形式，打造反诈教育、红色直播进校园、志愿者行动等多个领域的正能量内容矩阵，受到社会好评。

　　“直播+红色教育”创新 讲好“过去的故事”

　　在广东省相关政府部门指导下，虎牙公司承办了“红色直播进校园”活动，走进广东省7个地级市16个红色景点。活动以时下流行的直播方式，融合VR、虚拟主播、沙盒游戏线上复刻等创新技术，以及情景剧、歌舞剧、手工画等内容形式，让红色教育可亲、可近。

　　与此同时，虎牙公司还创新性运用“直播答题”模式，在国家广播电视总局指导下，推出三场红色教育相关的专场直播答题活动。数据显示，近500万用户参与到了答题互动中。

　　此外，虎牙公司还携手百名主播开展写寄语，“星星之火 拾光100”接力活动，带动超过10万网友参与，征集了超上万条红色寄语。

　　“直播+红色教育”系列活动在吸引广大网友深度参与、受到欢迎的同时，也收获了好评。

　　反诈系列宣传贯穿全年 “直播+反诈”筑牢安全防护网

　　近年来，电信网络诈骗犯罪高发，全国各地掀起反诈宣传热潮。自2021年年初，虎牙公司便发起反诈专项行动，同时，联合全国多个省市公安部门、反诈中心，并调动平台多位知名主播，以“直播+反诈”的创新宣传形式助力反诈科普。

　　据了解，虎牙公司先后打造了《防诈骗指南》漫画、《青少年反诈教育》公开课、《青春无诈 HU你同行》校园反诈直播、《反诈早茶》直播、反诈RAP《Say No》、“星动反诈连线”直播等系列反诈公益宣传活动。

　　值得一提的是，2021年10月国家网络安全宣传周期间，虎牙公司策划发起了多场线上、线下科普活动，助力网络安全宣传。

　　线上+线下结合 虎牙志愿者守护网络家园

　　2021年，虎牙志愿者联盟正式升级亮相。自2017年成立以来，虎牙志愿者在维护网络清朗、引导正向价值观等方面发挥了重要作用。随着互联网加速渗透社会各领域，尤其是“直播+”多元创新，虎牙志愿者联盟在企业社会责任实践创新方面的价值凸显，志愿者们通过参与公益活动、正能量直播等形式，持续传递向善力量。

　　在2021年国际志愿者日，虎牙志愿者在北京、广州、杭州、郑州、沈阳等多个城市发起公益接力，以“线上+线下”结合的方式，帮助老人解决运用智能技术难题、享受智慧生活。

　　据统计，至2021年6月，虎牙志愿者联盟注册志愿者已超10万人，遍及全国。相关负责人介绍，“以“守护网络家园 传递向善力量”为愿景，虎牙志愿者将继续助力平台创新践行社会责任。

　　内容创新 实现多领域“破圈”

　　2021年全年，虎牙公司积极践行企业社会责任，还相继开展了“直播+普法”“直播+环保”“直播+助残”“直播+抗疫”等多场活动：在世界知识产权日当天，携手国家知识产权局知识产权发展研究中心，开展了“用知识产权保护创意”直播；在世界老虎日，推出了《一起守护森林之王》“直播科技+非遗”等主题活动；主办了“南粤同心 听见花开”云端音乐会；承办“梦想启航”全国首届（2021）残疾人电竞邀请赛等。

　　“2022年，秉持传递正能量的信念，我们将继续开展多领域、多元化创新项目，持续打造阳光内容矩阵，传播公益正能量，共筑清朗网络空间，共建美好网络精神家园。”虎牙公司企业社会责任中心相关负责任人表示。（张志强）

(责编：董童、李源)

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