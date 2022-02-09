人民网北京2月9日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，2021年全国范围内未出现大规模违法用海用岛现象，全年发现并制止涉嫌违法填海19处，涉及海域面积约10.25公顷；发现并制止涉嫌违法构筑物用海98处，涉及海域面积约29.86公顷；发现并制止涉嫌违法用岛22处，面积约5.47公顷。目前均已移交有关执法机关依法查处。

自然资源部相关负责人表示，2021年，各级自然资源主管部门继续坚持“早发现、早制止、严查处”，及时发现制止违法用海用岛的苗头倾向，移交涉嫌违法案件，坚决将违法用海用岛消除在萌芽状态。

记者从自然资源部2月9日公开通报的2021年第四季度涉嫌违法用海用岛情况了解到，2021年第四季度发现并制止涉嫌违法填海4处，涉及海域面积约1.83公顷。其中，浙江省1处，涉及海域面积约0.39公顷；福建省1处，涉及海域面积约0.27公顷；广东省1处，涉及海域面积约0.12公顷；广西壮族自治区1处，涉及海域面积约1.05公顷。发现并制止跨海桥梁、码头、堤坝等涉嫌违法构筑物用海19处，涉及海域面积约5.75公顷。其中，辽宁省3处，涉及海域面积约0.75公顷；天津市1处，涉及海域面积约0.30公顷；山东省2处，涉及海域面积约1.96公顷；浙江省2处，涉及海域面积约0.06公顷；福建省4处，涉及海域面积约0.58公顷；广东省6处，涉及海域面积约1.97公顷；广西壮族自治区1处，涉及海域面积约0.13公顷。发现并制止涉嫌违法用岛11处，面积约1.96公顷。其中，浙江省3处，面积约0.02公顷；福建省1处，面积约0.01公顷；广东省3处，面积约1.44公顷；广西壮族自治区2处，面积约0.16公顷；海南省2处，面积约0.33公顷。

(责编：孙红丽、吕骞)