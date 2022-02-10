我国发射航天器总质量再创新高
长征系列运载火箭发射次数居世界宇航企业第一
2022年02月10日04:56 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月9日电 （记者蒋建科）中国航天科技集团有限公司9日发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2021年）》显示：2021年，中国航天发射活动继续取得重大突破。全年共执行55次发射任务，发射航天器总质量再创新高，达到191.19吨，同比增长85.5%。
根据蓝皮书，2021年全球共实施146次发射任务，为1957年以来最高发射次数；发射航天器总数量1846个，创历史新高，总质量777.7吨，为航天飞机退役以来的最大值。
中国航天科技集团有限公司有关方面负责人介绍，2021年，中国航天科技集团长征系列运载火箭完成48次发射任务，全部取得成功，发射次数居世界宇航企业第一，发射航天器总数量103个，总质量189.65吨。年度内，长征系列运载火箭实现第400次发射，百次发射周期缩短至33个月，实现连续75次成功发射，已具备发射低、中、高不同轨道，不同类型载荷的能力，运载能力、可靠性、成功率迈入世界前列。航天科工集团快舟一号甲运载火箭实施4次发射，其中3次成功，共发射5颗卫星。
据悉，2022年中国航天发射次数将继续维持高位，计划开展一系列重大任务。全年载人航天工程计划实施6次发射任务，以天和核心舱为控制中心，问天、梦天实验舱为主要实验平台，全面建成常年有人照料的空间站，长征六号甲运载火箭及多型商业运载火箭将首飞。
《 人民日报 》（ 2022年02月10日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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