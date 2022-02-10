本报记者 王锦涛

王安方早早到了村里，他熟门熟路，很快到了王清平保家。

王清平保正在拾掇电焊机。这台电焊机，曾是家里的主要收入来源。要不是儿子出了车祸，小小的电焊铺现在也该扩了门面。

王清平保是甘肃舟曲县峰迭镇瓜咱村村民，王安方是峰迭镇乡村振兴工作站副站长。“都是老相识。”王清平保说，“王站长是家里的常客，一月要来好几次。”

“是呀，都是来找他算账！”王安方笑着接话，掏出笔记本，本上已记了厚厚一沓。

王清平保边招呼老伴倒茶边坐在沙发上，搓了搓手上的老茧，说：“去年的收入，比上一年还要好。我是村里的水管员，这你知道，一年领6000元工资。活轻松、事不多，我抽空就去打零工。”王清平保顺手将茶杯推到王安方的本子前，“断断续续，具体天数记不住，加起来得有俩月，挣的也好，有9000多元。”

“这就有15000元了。”王安方很快算了个数，接着问：“儿媳妇还在学校食堂吗？”

“你上次走后，没几天，就辞职了。”王清平保说，“又找了家餐厅，挣的比食堂多，一个月2000元出头，就是辛苦些。儿子现在守着小卖铺，去年挣了4000多元了。”

“你家的娃儿都争气，都勤奋能吃苦。”王安方说，这日子往后，会越来越好。

“对了，正要说呢。”王清平保喝了口茶，“还有政府帮着搞起的养殖，效益真好。年前牲口长得好，已经被村里人预订了。”

“这样一年保守说有3万多元。”王安方说。

“不止，站长你再听我讲。”王清平保说，“还有种的玉米和小麦，这都还没算成钱。人均收入小1万，不成问题。”

2016年，王清平保家脱了贫，儿子电焊生意正好的时候，出了车祸，前前后后治疗花了不少钱。“这几年是真不容易，好在有医保，有政府补助。”王清平保回忆道，“最艰难的日子都过去了，咱家也没再戴上穷帽。”

“有啥困难，有啥问题，你随时说，我们一定做好保障和服务。”王安方合起本子，起身道别，他还要走访别家。

“纳入监测对象的，瓜咱村有6户。”王安方说，为了加大致贫返贫风险防控力度，镇上对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，一月一次大排查，一季一次大摸底，一年一次算总账。“‘两不愁三保障’和收入情况，那都是硬杠杠，既时刻关注老问题，也经常留心新情况，做好记录，形成台账，对脱贫群众生活状况心中有数。”

“全县765户监测户，我们全部跟踪监测。”舟曲县乡村振兴局负责人介绍，舟曲县以家庭为单位，以年收入6000元为“准绳”，从以往单一关注收入和风险，扩展到对收入支出、“两不愁三保障”及饮水安全、突发事件等风险因素全面监测。“由乡镇牵头，村组干部、驻村干部、包村干部、网格员、村医等基层力量组成监测小组，建立易返贫致贫人口发现和核查机制，常态化排查预警返贫致贫风险。”

“除了常态化排查，农户也可自主申报。”这位负责人表示，群众可通过提交申请书、拨打政务服务便民热线、向村级便民服务中心申请等便捷渠道申报帮扶。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 02 版）

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