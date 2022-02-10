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雄安新区一季度集中开工43个项目

包含首批央企疏解项目

2022年02月10日04:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报雄安2月9日电  （记者张志锋）雄安新区8日举行一季度项目集中开工活动。此次开工项目43个，主要包括疏解项目、重大产业项目、公共服务项目、基础设施项目和生态建设项目等。

　　这批项目有“4个多”：一是重大项目多，其中投资10亿元以上的项目有16个；二是产业项目多，包含中国星网等首批央企疏解项目，中国电信、中国移动、中国联通三大产业园项目也全面进场施工；三是产城融合项目多，坚持成片开发、混合开发、融合开发，加快推动产业集聚发展；四是公共服务项目多，包括区体育中心、大学园图书馆等。

　　截至2021年底，雄安新区共有177个重点项目有序推进。雄安新区已进入承接北京非首都功能疏解与大规模建设同步推进的重要时期。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月10日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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