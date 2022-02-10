本报记者 马 晨

黄澄澄的蜜橘、红彤彤的苹果、五颜六色的糖果……欢声笑语充满河北省邯郸市肥乡区毛演堡镇王焦寨村东的一座农家小院，王帅锋一家正围坐在北屋里，谋划着新一年的好日子……

“买房之后，我琢磨着给女儿装修出一间儿童房来……”31岁的王帅锋说。王帅锋是肥乡区常耳寨中学的英语教师。以前，名目繁多的彩礼让他对结婚感到压力，“大学毕业不久，还欠着外债，拿不出彩礼。”他说。

2018年，肥乡区委区政府举办以“移风易俗引领风尚，文明新风润泽城乡”为主题的集体婚礼，帮了王帅锋的忙。婚礼现场，王帅锋和妻子高珊珊与上百对新人一起，进行文明新风宣誓，观看破除陋习的文艺节目。“彩礼不应成为负担。两个人一起奋斗，才能拥有幸福生活！”高珊珊说。迎亲车两台，酒席两桌……婚礼简单而温馨。

近年来，肥乡区推进移风易俗，通过“宣传引导、激励制约、常态巡查、培树典型”，倡导没有彩礼名义的新型婚俗，并开通微信公众号，发布移风易俗信息；同时组织未婚青年开展读书会、联谊会等活动，培育新观念。

2018年结婚，2019年女儿出生，2020年买房……王帅锋向记者盘点结婚后的幸福日子。“没了彩礼压力，这几年，我和妻子一心扑在工作和家庭上，日子过得甜蜜蜜！”他说。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 06 版）

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