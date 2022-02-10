内蒙古牙克石市——
放牧有定位 增收靠科技（新春走基层）
2022年02月10日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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户外寒风呼啸，积雪过膝，内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市零下30摄氏度的低温下，李全胜一早就给马备上了鞍韂。这天，他要到草原上赶回马群，为头马更换电子定位器。
坐在屋里温暖的炉火旁，李全胜悠然打开手机定位，查看马群的位置。“8.39公里，不远，一会儿就回来……”李全胜跟妻子交代了一句，就抓起雪帽出门了。
今年55岁的李全胜，14年前从莫拐农场下岗，场里分给他100亩草场，他的身份从农场职工变成了草原牧民。
李全胜家养的全是马，他细数一年的收入：“这一年我卖了60多匹马，纯收入将近50万元。”
通过十几年的经营，李全胜的马群已经从十几匹增长到200多匹，周边好几户邻居都开始跟着他一起养马。近几年，李全胜陆续承包了4000亩草场。随着马群和草场规模不断扩大，他用电子定位器照管马群，放牧却比过去更轻松了。
马踏积雪飞驰，马挂銮铃飞响，约莫半个小时，李全胜已经将马群赶回营地，收进用钢管搭制的“漏斗”。在口阔尾窄、只容一匹马通过的“漏斗”末端，他熟练地摘下20天前为头马挂上的定位器，又把新充好电的定位器挂在马脖上，打开栅栏放出马群。望着马群飞驰而去，只留踏起的雪末在阳光的照射下晶莹飘落，李全胜的脸上泛起惬意的笑容……
《 人民日报 》（ 2022年02月10日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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