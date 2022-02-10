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吉林长春解民二小区——

志愿服务队 关爱送到家（新春走基层）

本报记者  刘以晴
2022年02月10日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　中午12点，楼道里飘出阵阵饭香。吉林省长春市南关区九圣祠社区解民二小区，志愿者闫英带着工具箱，敲开71岁独居老人刘亚萍的门，套上鞋套直奔厨房……

　　灶台边摆着一屉彩色馒头，隐隐冒着热气。“馒头才上锅几分钟火就灭了，你快给看看！”见到闫英，刘亚萍着急地说。

　　戴上眼镜，闫英俯身查看煤气灶。轻轻取下气口，掏出一根细铁丝将油污剔除，安回再一点，腾一下，火苗燃了起来……把蒸锅抬上煤气灶，闫英说：“大姐，您这燃气管都发黄了！过两天，我再给您换根新的。”

　　“别看咱小区是老小区，家里啥坏了，都有人管。”刘亚萍说。

　　2018年起，九圣祠社区党委牵头，整合住建、环卫、志愿者等资源，组建7支服务队，分别负责生活帮助、小区保洁、学生课后辅导等工作。

　　“管道维修这种‘大活’政府干，修水龙头这个‘小事’就咱志愿者管。”社区党委书记赵月说。

　　“以前没事也帮大家修东西，但编成队后，更正规也更有成就感了。”闫英担任“巧手蓝领”服务队队长，负责维修水电气热等。2021年底，刘亚萍也戴上红袖标，成了小区保洁志愿者，“等馒头蒸好了，咱就出去扫扫楼道！”刘亚萍说。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月10日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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