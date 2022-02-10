本报记者 祝佳祺

“眼下正是给芒果树施肥的好时机，一定要让它们‘吃饱’。”收到技术员的提示信息，陆宇福赶紧来到承包的果园。

这里是广西百色市田阳区头塘镇联坡村。青山绵延、土坡平整，运输轨道蜿蜒而上，陆宇福的果园就在半山处。在山下的值班室签字借用机械，不到两分钟，近500斤化肥和农具就借助运输轨道爬上了坡。陆宇福空手上山，开始施肥作业。

“去年毛收入4万元！这才挂果两年，产量已经和种了十几年的果树一样了。”陆宇福介绍，“这都得益于山区农业现代化，山里人也挑上了‘金扁担’。”

陆宇福说，以前浇水只能靠下雨，每亩收入少则1000元、多则3000元。作业方式低效导致经济效益上不去，让陆宇福这样的农户不愿从事农业生产。

田阳区整合资金3.86亿元，推行“公司+基地+党支部+合作社+农户”经营模式。最重要的，是通过弯改直、坡改缓、建设机耕路和条田，大量山地完成了宜机化改造，基本实现耕种收全程机械化。

“比如，我种的10亩果园，想要啥都可以从平台公司借，人家还提供技术指导、农资垫付服务，可省心了。”陆宇福说。

2018年以来，广西累计建成水果、油茶等34个优势特色农作物生产全程机械化创新示范基地，在核心示范区开展宜机化改造8000亩，引进2185台（套）先进适用农机装备，有效改善了丘陵山区作业条件。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 06 版）

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