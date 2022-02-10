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国家市场监管总局下达十一项冰雪运动国家标准计划项目——

以标准引领冰雪产业蓬勃发展

本报记者  孔德晨
2022年02月10日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　北京冬奥会正在火热进行中。为助力冰雪运动蓬勃发展，国家市场监督管理总局（标准委）近日下达11项冰雪运动国家标准计划项目，以标准普及群众性冰雪运动，引领冰雪产业发展。

　　数据显示，从2015年北京申办冬奥成功到2021年10月间，全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达24.56%，中国已实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。

　　国家市场监管总局有关负责人介绍，本批标准涉及高山滑雪、速度滑冰、冰球、冰壶等体育项目，涵盖冰雪运动赛事活动组织、场所运营管理、大众冰雪运动水平等级评价等。“市场监管总局（标准委）将以北京冬奥会为契机，联合黑龙江省、体育总局坚持边研制、边验证、边推广，进一步完善群众性冰雪体育运动标准体系，推动国家冰雪运动跨越式发展。”

　　根据《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，到2025年，中国冰雪产业总规模将达到1万亿元。通常认为，第三产业中，冰雪产业能带动更丰富的业态融合，包括更高端的教育培训、可囊括家庭需求的度假旅游以及形式更为多样的竞赛表演，为体育消费升级提供了一种方向。前述负责人表示，本批标准对于系统规范冰雪产业发展具有重要意义。

　　具体看标准内容，在赛事活动组织管理方面，重点针对大众高山滑雪这一高危险性体育项目，明确赛事组织、人员培训、安全应急、医疗保障等方面的要求，为赛事活动举办者、承办者提供指引，保障赛事活动安全。

　　在运动场所管理运营方面，从自然环境、基础设施、器材装备、活动项目、服务管理等角度，提出滑雪场所星级划分与评定要求，着力营造良好的滑雪环境，改善消费体验，吸引更多群众参与到滑雪运动中。

　　在大众冰雪运动水平提升方面，重点研制冰球、速度滑冰等4个项目的运动水平等级评价规范以及大众高山滑雪、冰壶等项目培训规范，为科学评价群众体育运动水平提供技术依据，完善冰雪人才培养体系，夯实竞技体育人才储备。

　　在统一冰雪运动术语方面，重点针对滑冰、滑雪项目，建立覆盖场地器材、人员、比赛规则等在内的统一的概念体系，为后续开展冰雪运动国际交流合作搭建平台，促进中国冰雪文化广泛传播。

　　据介绍，下一步，市场监管总局（标准委）将组织相关单位加快推动标准的研制及发布实施，打造健身休闲、竞赛表演、场馆服务、运动培训等业态协同发展的冰雪产业格局，更好满足大众多层次、多样化参与冰雪运动的需求，助力冰雪运动蓬勃发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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