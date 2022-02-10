人民网北京2月10日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月9日（春运第24天），全国预计发送旅客2868万人次。其中铁路预计发送旅客795万人次，公路1900万人次，水路52万人次，民航121万人次。全国高速公路预计流量2979.95万辆。

为了抢抓工期进度，各地在建重点交通工程项目施工依旧热火朝天，建设者们坚守岗位，以工地为家，拼搏迎战虎年新的建设任务。

春节期间，常泰长江大桥主航道桥南北空间索塔进入横梁施工关键期，工地现场1500余名建设者坚守一线，严把安全质量关，以只争朝夕的干劲全力推进桥梁工程建设。

在连通浙皖两省的临建高速建设工地，英公隧道班组的工人早早来到现场，开始隧道施工作业。作为临建高速重要节点，春节前不久，英公隧道顺利完成了双幅贯通。“为了确保今年年底先行段具备通车条件，我们提前做好了施工任务分解计划，同时确保后续附属工程的稳步跟进。”临建高速相关负责人表示。

日前，大连金普新区渤海大道与地方道路配套工程――南北段连接线工程、石北线改扩建工程、滨石线工程、金七线陆海段改扩建工程，四项工程同时开工建设，项目总投资约3亿元。四项工程的开工建设，将进一步畅通城市交通微循环，提升道路路网运行效率，有力助推渤海大道与大连现代农业产业中心等重要产业项目的衔接。

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